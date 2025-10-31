Μανούσος Μανουσάκης: Ο αρχιτέκτονας των διασυνδέσεων και η νέα γεωγραφία της ενέργειας

H απελεύθερωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι ραγδαίες εξελίξεις που προκάλεσε στη χώρα µας η οικονοµική κρίση του 2009 διαµόρφωσαν νέο τοπίο στην ενεργειακή αγορά, από το οποίο προέκυψαν µετοχικά σχήµατα και εποπτικοί θεσµοί, επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες που σε άλλη περίπτωση δεν θα γνωρίζαµε.

Το πόσο σημαντικοί είναι οι θεσµοί που διαµορφώθηκαν τα τελευταία 15 χρόνια στον κλάδο το διαπιστώνουµε καθηµερινά: τόσο µε την περί της τιµής του ηλεκτρικού ρεύµατος συζήτηση όσο και µε τις ειδήσεις που µας έρχονται από το εξωτερικό -από την Ισπανία πρόσφατα- για την αξία ενός τεχνολογικά άρτιου και αξιόπιστου συστήµατος µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας· όπως αυτό που (µας) εγγυάται ο Μανούσος Μανουσάκης, ένας από τους µακροβιότερους managers του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, µε µακρά θητεία στην ανάπτυξη των ενεργειακών υποδοµών της χώρας.

Η πορεία του

Από το 2017 ο Μανούσος Μανουσάκης είναι Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α∆ΜΗΕ)· µιας εταιρείας που ιδρύθηκε το 2011 και έχει αναλάβει, µεταξύ άλλων, το ζωτικής σηµασίας έργο της διασφάλισης ότι το σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας ανταποκρίνεται στις εύλογες ανάγκες της κατανάλωσης.

Πριν από την ανάληψη της ηγεσίας του Α∆ΜΗΕ, ήταν ∆ιευθυντής και νόµιµος εκπρόσωπος των ανώνυµων εταιρειών ειδικού σκοπού OTE Rural North και OTE Rural South, θυγατρικών εταιρειών του ΟΤΕ, στον οποίο έχει διατελέσει µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έχει εργαστεί σε διάφορες διοικητικές θέσεις.

Το 2015 ανέλαβε καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα στο Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού. Υπήρξε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Black Sea Trade & Development Bank. Ήταν επιστηµονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων για θέµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης (2012-2014). Επίσης, κατείχε τη θέση του συµβούλου σε τηλεπικοινωνιακά έργα για δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Έλαβε το πτυχίο ηλεκτρολόγου µηχανικού και µηχανικού υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, καθώς και διδακτορικό τίτλο. Εργάστηκε ως λέκτορας στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς (2005-2006) και ακολούθως δίδαξε σε σεµινάρια της OTE Academy (2007-2010).

Συµµετείχε σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράµµατα, όπως στη σχεδίαση του µητροπολιτικού δικτύου Ethernet, που βραβεύθηκε από το Metro Ethernet Forum. Μελέτες του έχουν δηµοσιευθεί στο επιστηµονικό περιοδικό Journal of Lightwave Technology.

Ανάµεσα στα έργα που χειρίστηκε ως επικεφαλής του Α∆ΜΗΕ ξεχωρίζει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης – Αττικής. Πρόκειται για το µεγαλύτερο και πολυπλοκότερο έργο µεταφοράς ενέργειας που έχει πραγµατοποιηθεί στην Ελλάδα. Στα τέλη του 2024 ο Όµιλος απασχολούσε 1.049 εργαζοµένους, ενώ τα συνολικά έσοδά του το ίδιο έτος διαµορφώθηκαν σε 468 εκατ. ευρώ, µε τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων να ανέρχονται σε 326 εκατ. ευρώ. Με αυτά τα µεγέθη, την ίδια εποχή η θητεία του ανανεώθηκε για άλλα τέσσερα χρόνια, απόφαση η οποία συνιστά «το επιστέγασµα της επιτυχούς υλοποίησης του επενδυτικού προγράµµατος του ∆ιαχειριστή» και συνάµα τη «διαβεβαίωση πως […] θα πραγµατοποιηθεί ο εθνικός στόχος, να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόµβος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου», όπως ανακοίνωσε η Α∆ΜΗΕ Συµµετοχών Α.Ε.

Ο Α∆ΜΗΕ βρίσκεται αυτό το διάστηµα στο επίκεντρο πυκνής δηµοσιότητας, καθώς ο έµπειρος Πρόεδρος και CEO χειρίζεται µερικά από τα πιο φλέγοντα ενεργειακά ζητήµατα της χώρας, µε δύο από αυτά να πρωτοστατούν. Το πρώτο είναι η νέα υποθαλάσσια διασύνδεση συνεχούς ρεύµατος µεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας, µια σύµπραξη στρατηγικής σηµασίας, που θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και θα συµβάλει στην «προώθηση των κλιµατικών στόχων της Ευρώπης και στην πράσινη ενεργειακή µετάβαση», σύµφωνα µε τις δηλώσεις του. Το έργο, για το οποίο έχει ήδη υπογραφεί στη Ρώµη Μνηµόνιο Συνεργασίας (MoU) από τον Α∆ΜΗΕ και την Terna, του διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς ενέργειας στην Ιταλία, θα έχει µεταφορική ικανότητα 1.000 MW και συνολικό µήκος περίπου 300 χλµ. Για την υλοποίησή του οι δύο χώρες θα επενδύσουν περί το 1,9 δισ. ευρώ.

Το άλλο µείζον ζήτηµα στο οποίο η συµβολή του Μανούσου Μανουσάκη αναµένεται να είναι καθοριστική – αν και η έκβασή του άπτεται πολιτικής βούλησης – είναι η ηλεκτρική υποβρύχια διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ (Great Sea Interconnector).

Θεωρείται από τα µεγαλύτερα έργα υποθαλάσσιας µεταφοράς ενέργειας σε παγκόσµια κλίµακα. Τη δηµιουργία αυτής της «ηλεκτρικής λεωφόρου» έχουν αναλάβει οι τρεις χώρες, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, µέσω του µηχανισµού Connecting Europe Facility, χρηµατοδοτεί το υπό κατασκευή τµήµα ανάµεσα σε Κύπρο και Ελλάδα, µήκους 898 χλµ., µε το ποσό των 657 εκατ. ευρώ.

To όραμά μου

«Όραμα του ΑΔΜΗΕ είναι να εξελίσσεται διαρκώς, στην πρώτη γραμμή των πιο αποδοτικών Διαχειριστών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη και επαρκή ηλεκτροδότηση της Ελλάδας. Μέσα από τη βασική αποστολή του, τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας σε θάλασσα και στεριά, ο ΑΔΜΗΕ υποστηρίζει τον εθνικό στόχο της πράσινης μετάβασης, της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και της μετατροπής της σε ισχυρό εξαγωγέα καθαρού ηλεκτρισμού σε περιφερειακό επίπεδο. Με τη δραστηριότητα και τις υποδομές του, ο Διαχειριστής επιδιώκει να προσφέρει προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προάγοντας την αειφόρο ανάπτυξη, με σεβασμό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει τη διασύνδεση των μεγαλύτερων ελληνικών νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα, την ενίσχυση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των χερσαίων ηλεκτρικών υποδομών σε όλη την επικράτεια, καθώς και την ανάπτυξη νέων ενεργειακών διαδρόμων προς τις γειτονικές χώρες και την Ανατολική Μεσόγειο, με την Ελλάδα να λειτουργεί ως κύριος κόμβος».