Αναστάσιος Μάνος: Ο άνθρωπος που ψηφιοποιεί την ενέργεια της Ελλάδας

Ο κλάδος της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα είναι κρίσιµος για τη σωστή λειτουργία των ενεργειακών υποδοµών της χώρας. Τα δίκτυα διανοµής αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του ενεργειακού συστήµατος, µεταφέροντας την ηλεκτρική ενέργεια από τις µονάδες παραγωγής στους καταναλωτές, τόσο σε αστικές όσο και σε αγροτικές περιοχές.

Η ανάγκη για αναβάθµιση των υποδοµών, η ενσωµάτωση νέων τεχνολογιών και η εξοικονόµηση ενέργειας καθιστούν τον κλάδο ακόµα πιο δυναµικό και στρατηγικό για την ελληνική οικονοµία.

Με τις απαιτήσεις για έξυπνα δίκτυα, η ψηφιοποίηση και η υιοθέτηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι πλέον καθοριστικές για τη βιωσιµότητα του τοµέα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο Αναστάσιος Μάνος, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας), διαδραµατίζει κεντρικό ρόλο, καθώς αποτελεί µια εξέχουσα προσωπικότητα της ελληνικής επιχειρηµατικής και ενεργειακής σκηνής, συνδυάζοντας την τεχνική κατάρτιση µε την εµπειρία.

Η πορεία του

Γεννηµένος στην Αθήνα, ο Τάσος Μάνος διαθέτει εντυπωσιακό ακαδηµαϊκό υπόβαθρο. Είναι πτυχιούχος ναυπηγός µηχανολόγος µηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, έχοντας στο βιογραφικό του πολλές υποτροφίες και ακαδηµαϊκές τιµητικές διακρίσεις. Εν συνεχεία, εξειδικεύτηκε στη ∆ιοίκηση Τεχνικών Έργων (Engineering Management) στο Πολυτεχνείο Κρήτης και ολοκλήρωσε το MBA του στο διεθνούς φήµης INSEAD της Γαλλίας, µε υποτροφίες από το Ίδρυµα Μποδοσάκη και το Εµπειρίκειο Ίδρυµα.

Η επαγγελµατική του διαδροµή περιλαµβάνει θέσεις υψηλής ευθύνης σε µεγάλες επιχειρήσεις. Από το 2016 έως το 2018 διετέλεσε ∆ιευθυντής Προµηθειών Βαλκανίων για τον πολυεθνικό κολοσσό LafargeHolcim, ενώ την περίοδο 2010-2016 ανέλαβε καίριες θέσεις στην ΑΓΕΤ Ηρακλής (θυγατρική του ίδιου Οµίλου), µεταξύ άλλων ως Γενικός ∆ιευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Προµηθειών, Εξαγωγών και Κέντρων ∆ιανοµής. Παράλληλα, υπήρξε ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ναυτιλιακής θυγατρικής ΑΝΕΗ, καταδεικνύοντας την ευελιξία και την προσαρµοστικότητά του σε διάφορους κλάδους. Στο παρελθόν έχει επίσης εργαστεί στη ∆ΕΗ Ανανεώσιµες στον τοµέα των έργων εξαγορών και συγχωνεύσεων, ενώ διετέλεσε σύµβουλος στο διεθνούς φήµης Boston Consulting Group (BCG) και Γενικός ∆ιευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών στην PQH. Επιπλέον, είναι συνιδρυτής νεοφυών επιχειρήσεων στον τοµέα της βιοϊατρικής τεχνολογίας, δείχνοντας έµπρακτα τη διάθεσή του να συµβάλει στην καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα.

Ως επικεφαλής του ∆Ε∆∆ΗΕ, ο Τάσος Μάνος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα την ενεργειακή µετάβαση, την ενίσχυση της διασύνδεσης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και τη µείωση των ρευµατοκλοπών.

Η στρατηγική σημασία των υποδομών του ΔΕΔΔΗΕ

Σε πρόσφατη παρέµβασή του στο EIB Forum στο Λουξεµβούργο, ανέδειξε τη στρατηγική σηµασία των υποδοµών του ∆Ε∆∆ΗΕ για την απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα και τη διείσδυση των ΑΠΕ. Όπως ανέφερε, ο ∆Ε∆∆ΗΕ συνδέει περίπου 1 GW ΑΠΕ ετησίως, εντάσσοντας 30.000 νέους πελάτες κάθε χρόνο, µε στόχο να φτάσει τα 10 GW συνδεδεµένων ΑΠΕ και τους 100.000 πελάτες-παραγωγούς έως το τέλος του 2025. Η φιλοσοφία του επικεντρώνεται στο ότι το κόστος των επενδύσεων στα δίκτυα αποσβένεται και υπερκαλύπτεται από τα πολλαπλά οφέλη που προσφέρουν οι ΑΠΕ. Ακόµα και αν το ποσοστό του κόστους των δικτύων στον λογαριασµό ηλεκτρικής ενέργειας αυξηθεί από το 8% στο 12%, η συνολική µείωση του κόστους ενέργειας για τον καταναλωτή θα είναι µεγαλύτερη, δηµιουργώντας ένα πιο βιώσιµο και αποδοτικό ενεργειακό σύστηµα.

Εξίσου σηµαντική είναι η µάχη που δίνει ο ∆Ε∆∆ΗΕ κατά των ρευµατοκλοπών. Υπό την ηγεσία του κ. Μάνου, η επιχείρηση εφαρµόζει µια πολυεπίπεδη στρατηγική, µε στόχο τη µείωση των απωλειών ενέργειας και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου. Η προστασία των εσόδων, η ψηφιοποίηση της καταµέτρησης και η χρήση έξυπνων µετρητών είναι µερικά από τα βασικά εργαλεία αυτής της στρατηγικής.

Ο Τάσος Μάνος αντιπροσωπεύει ένα νέο µοντέλο ηγεσίας στον δηµόσιο και ευρύτερο ενεργειακό τοµέα της Ελλάδας. Επενδύει στην τεχνογνωσία, την καινοτοµία και τον ψηφιακό µετασχηµατισµό, διατηρώντας στρατηγικό προσανατολισµό και κοινωνική υπευθυνότητα. Με το βλέµµα στο µέλλον, οδηγεί τον ∆Ε∆∆ΗΕ στην εποχή της «πράσινης» ενέργειας, κάνοντάς τον έναν από τους βασικούς µοχλούς της βιώσιµης ανάπτυξης της χώρας.

To όραμά του

«Στο σύγχρονο ενεργειακό τοπίο, όπου οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (DSOs) αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις, λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και ως βασικοί μοχλοί της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ενσωμάτωση του δυναμικού των ΑΠΕ και την αποτελεσματική πράσινη μετάβαση, ο ΔΕΔΔΗΕ διεκδικεί πρωτεύοντα ρόλο.

Ανταποκρινόμενος πλήρως στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, ο ΔΕΔΔΗΕ υλοποιεί ένα πολυεπίπεδο -και οραματικό συνάμα- πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των υποδομών του, με στόχο την εξέλιξη σε έναν σύγχρονο Διαχειριστή, που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο. Στο πλαίσιο αυτό, η ψηφιοποίηση του δικτύου και των υπηρεσιών είναι θεμελιώδης πυλώνας.

Στρατηγικής σημασίας για την πλήρη ψηφιοποίηση των υποδομών είναι η μετατροπή του δικτύου σε ένα “έξυπνο δίκτυο”, με την πανελλαδική διείσδυση των έξυπνων μετρητών, τη δημιουργία ψηφιακών κέντρων ελέγχου και την αυτοματοποίηση πολλών λειτουργιών.

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη πράσινη μετάβαση της χώρας μας, ο ΔΕΔΔΗΕ επενδύει στην απρόσκοπτη διασύνδεση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιτυγχάνοντας φιλόδοξους στόχους, συνδέοντας περισσότερο από 1 GW ετησίως την τελευταία πενταετία».