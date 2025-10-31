Ενισχύονται οι δεσμοί Ελλάδας και Κοσόβου στην αγορά ταξιδιωτικών γραφείων

Τον επικεφαλής του Γραφείου Συμφερόντων Κοσόβου στην Αθήνα, Fitim Gllareva,υποδέχτηκαν η Ομοσπονδία Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) και ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) σε επίσημη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο διεύρυνσης των προοπτικών για τον εμπλουτισμό των προσφερόμενων οργανωμένων πακέτων εκδρομών στην Ελλάδα με νέους προορισμούς, ενώ παράλληλα εξετάστηκαν οι δυνατότητες ανάπτυξης τουριστικής κινητικότητας και από την Ελλάδα προς το Κόσοβο, μέσω νέων συνεργειών και κοινών πρωτοβουλιών στον κλάδο των ταξιδιωτικών γραφείων.

Στρατηγική συνεργασία

Ο πρόεδρος της FedHATTA, Λύσανδρος Τσιλίδης, επισήμανε τη στρατηγική σημασία της συνεργασίας μεταξύ των ταξιδιωτικών γραφείων των δύο χωρών, τονίζοντας ότι η οργανωμένη και θεσμική δικτύωση αποτελεί θεμέλιο για την ανάπτυξη σταθερών και παραγωγικών σχέσεων στον τουρισμό. Όπως δήλωσε, «η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του τουρισμού αποτελεί προϋπόθεση για την αμοιβαία ανάπτυξη και την ενίσχυση της περιφερειακής τουριστικής δυναμικής».

Στο πλαίσιο σχεδιασμού αυτής της στρατηγικής, προτάθηκε ο προγραμματισμός ειδικής εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της έκθεσης Philoxenia για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της FedHATTA και της Ένωσης Τουρισμού Κοσόβου ως πρώτο βήμα για την ανάπτυξη στενότερης συνεργασίας.

Ο κ. Τσιλίδης πρόσθεσε: «Σκοπός μας είναι να αναπτύξουμε περαιτέρω στις δραστηριότητες μεταξύ των ταξιδιωτικών γραφείων των δύο χωρών και να συμβάλλουμε στην προώθηση των τουριστικών πακέτων της κάθε χώρας».