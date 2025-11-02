Ο CEO που έχει αλλεργία στην… πτώση – 10 μήνες χωρίς αρνητική συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο

Σίγουρα, εφόσον συνεχίσει έτσι και στο τελευταίο δίμηνο του έτους, ο Αναστάσιος Μάνος της Dotsoft θα καταφέρει να γράψει ένα εντυπωσιακό ρεκόρ στην πρόσφατη ιστορία του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Κι αυτό, διότι θα καταστεί ο πρώτος διευθύνων σύμβουλος και βασικός μέτοχος εισηγμένης, της οποίας η μετοχή δεν θα έχει καταγράψει αρνητική συνεδρίαση σ’ ένα ολόκληρο 12μήνο!

Μέχρι και σήμερα, ο Θεσσαλονικιός επιχειρηματίας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια παίζει μπάλα στην Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α., βλέπει τη μετοχή της εταιρείας μόνο να… ανεβαίνει (ή έστω να μένει αμετάβλητη), έχοντας μηδενικό αριθμό αρνητικών κλεισιμάτων.

Βέβαια, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, το παραπάνω επίτευγμα συνιστά απόρροια και του περιορισμένου free float, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια για πολλά… στραβοπατήματα.

Ο Αναστάσιος Μάνος κατέχει το 47,06%, ενώ το συνολικό ποσοστό των βασικών μετόχων ξεπερνά το 91,5%, κάτι που σημαίνει ότι μια μικρή ομάδα ανθρώπων κάνει το απόλυτο «κουμάντο» στη μετοχή.

Κάπως έτσι, λοιπόν, με ελάχιστες συναλλαγές και περιορισμένο τζίρο η μετοχή της Dotsoft οδεύει να πετύχει μια πρωτοφανή επίδοση, την ίδια στιγμή που η τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία ήδη αγγίζει τα 75 εκατ. ευρώ, τρέχοντας ένα ράλι άνω του +500% από την ημέρα εισαγωγής στην ΕΝ.Α.

Όσον αφορά τις επιδόσεις στην πραγματική οικονομία, ο Αναστάσιος Μάνος, ο οποίος ξεκίνησε το εγχείρημα της Dotsoft πριν 25 χρόνια, φαίνεται ότι έχει βρει το «κοκαλάκι της νυχτερίδας» στα έργα του δημοσίου, τα οποία απαρτίζουν και το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου τζίρου (90%).

Πρόκειται για έργα λογισμικού και εφαρμογών με ειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα, στις τεχνολογίες Cloud και στις λύσεις ΑΙ, τα οποία κατά κύριο λόγο εντάσσονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας για τη δημιουργία «έξυπνων πόλεων».

Όλα αυτά έχουν σαφή αντίκτυπο στα θεμελιώδη μεγέθη της εισηγμένης, η οποία στο α’ εξάμηνο του 2025 είδε τον κύκλο εργασιών να ανέρχεται στα 9,1 εκατ. ευρώ από 5,0 εκατ. ευρώ πέρυσι και τα καθαρά κέρδη να πολλαπλασιάζονται στα 2,4 εκατ. ευρώ από 0,3 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Στο… βάθος η Κύρια Αγορά;

Αναμφίβολα, η μεγάλη προοπτική ανάπτυξης, παρά τις δεδομένες ενστάσεις για τη μετά-RFF εποχή, μπορούν να δικαιολογήσουν ως έναν βαθμό το ράλι για τη μετοχή.

Όμως, σ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να προσθέσουμε και τον παράγοντα των ισχυρών συμμάχων του Αναστάσιου Μάνου. Η παρουσία του Τζουζέπε Τζιάνο της Euroxx, ο οποίος κατέχει το 29,2% της Dotsoft, αποτελεί σημαντικό «χαρτί» στα χέρια του CEO.

Και γι’ αυτόν τον λόγο ουδείς μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας πιθανής μετάταξης στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. σε βάθος χρόνου.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)