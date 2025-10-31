Logo Image

Η Italgas θέλει να επεκτείνει το δίκτυο φυσικού αερίου κατά 2500 χιλιόμετρα

Έως το 2031

Την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου κατά 2.500 χιλιόμετρα την περίοδο 2025-2031, προβλέπει το Στρατηγικό Σχέδιο της Italgas μέσω της ελληνικής θυγατρικής Enaon.

Η επέκταση αναμένεται να φέρει αύξηση του αριθμού των πελατών κοντά στο ένα εκατομμύριο (από 623.000 το 2024)

Το σχέδιο, όπως ανακοινώθηκε, περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την επέκταση του δικτύου και την προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του, επεκτείνοντας έτσι την εξυπηρέτηση σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται σήμερα και επιτρέποντας τη διανομή ανανεώσιμων αερίων.

Έσοδα στα 1,8 δισ.

Σε «απομακρυσμένες» περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες με φυσικό δίκτυο παροχής φυσικού αερίου θα συνεχιστεί η εγκατάσταση κρυογονικών δεξαμενών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, που έχουν ήδη εγκατασταθεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Χθες, εξάλλου, εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα τα αποτελέσματα 9μήνου της Italgas.

Tα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 37,5 % σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBIT), ύψους 879,6 εκατομμυρίων ευρώ, αυξήθηκαν κατά 45,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

