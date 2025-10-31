Πειραιώς: Καθαρά κέρδη €854 εκατ. και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 15% στο εννεάμηνο

Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε το εννεάμηνο του 2025 με καθαρά κέρδη 854 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας 15% απόδοση ιδίων κεφαλαίων και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ως μία από τις πλέον κερδοφόρες ελληνικές τράπεζες.

Η επίδοση αυτή συνοδεύτηκε από ισχυρή δανειακή επέκταση, σταθερή ποιότητα ενεργητικού και κεφαλαιακή επάρκεια που επιτρέπει γενναίες διανομές στους μετόχους.

Ισχυρή ανάπτυξη δανείων και κεφαλαίων πελατών

Τα δάνεια πελατών ανήλθαν στα €36,8 δισ., αυξημένα κατά €3,1 δισ. στο εννεάμηνο (+15% σε ετήσια βάση), οδηγώντας τη Διοίκηση να αναθεωρήσει τον ετήσιο στόχο για το 2025 σε πάνω από €37,3 δισ.

Η Πειραιώς εκταμίευσε νέα δάνεια €9,5 δισ. προς την ελληνική οικονομία, την υψηλότερη επίδοση εννεαμήνου στην ιστορία της, ενώ για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια καταγράφηκε θετική καθαρή πιστωτική επέκταση στα στεγαστικά δάνεια.

Οι καταθέσεις πελατών έφτασαν τα €63,9 δισ., αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία και 5% σε ετήσια βάση, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 30%, στα €14,3 δισ., ξεπερνώντας τον επικαιροποιημένο στόχο για το 2025.

Κερδοφορία και αποδόσεις πάνω από τους στόχους

Τα καθαρά έσοδα ανήλθαν σε €2 δισ., με καθαρά έσοδα προμηθειών €489 εκατ. – αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση και πλέον στο 25% των συνολικών εσόδων.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα €0,62, με την τράπεζα να βρίσκεται σε τροχιά υπέρβασης του ετήσιου στόχου για πάνω από €0,80 ανά μετοχή. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή ανήλθαν σε €6,09, αυξημένα κατά 7% σε ετήσια βάση.

Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RoTE) ήταν 15%, ενώ ο δείκτης κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε σε 34%, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας.

Ισχυρή κεφαλαιακή βάση και ποιότητα ενεργητικού

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαίων του Ομίλου ανήλθε σε 20,6%, ενώ ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 14,6%, απορροφώντας την πρόβλεψη για διανομή του 50% των κερδών στους μετόχους, την αύξηση δανείων και την απόσβεση DTC.

Η Πειραιώς διαθέτει απόθεμα 460 μονάδων βάσης πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις, ακόμη και μετά την επικείμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει υψηλή: ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε σε 2,5% (από 3,2% το 2024), με κάλυψη στο 71% και οργανικό κόστος κινδύνου στις 49 μονάδες βάσης.

Μετοχικές κινήσεις και στρατηγικές εξελίξεις

Η Τράπεζα ξεκίνησε ενδιάμεση διανομή €100 εκατ. μέσω προγράμματος επαναγοράς μετοχών, που αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο. Μέχρι στιγμής έχουν αγοραστεί 7,35 εκατ. ίδιες μετοχές με μέση τιμή €7,02.

Παράλληλα, η Πειραιώς ολοκλήρωσε έκδοση Additional Tier 1 ύψους €600 εκατ., με επιτόκιο 6,125%, ενώ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις συναλλαγές Project Imola και Project Solar 2, που βελτίωσαν το προφίλ του ενεργητικού της.

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής προχωρά, με εγκρίσεις από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και στόχο ενοποίησης εντός του έτους. Στην ίδια κατεύθυνση, η νέα neobank Snappi έκανε ντεμπούτο στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας 30.000 χρήστες τον πρώτο μήνα λειτουργίας της.

Χρ. Μεγάλου: «Προχωρούμε με πειθαρχία και δυναμισμό»

«Η Πειραιώς κατέγραψε ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων. Συνεχίζουμε να αναπτύσσεται με δυναμική πιστωτική επέκταση, εισροές καταθέσεων και υψηλή ποιότητα ενεργητικού. Κοιτάμε μπροστά από θέση ισχύος, διαφοροποιώντας τα έσοδά μας και δημιουργώντας αξία για πελάτες και μετόχους», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου.