Lamda Development: Εκδίδει ομόλογο έως 500 εκατ. ευρώ

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, έως 500 εκατ. με ελάχιστο ποσό τα 400 εκατ. ευρώ και διάρκεια 7 έτη αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο της Lamda Development.

Όπως ανακοινώθηκε η διάθεση των ομολογιών θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και στη συνέχεια οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το νέο ομόλογο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα αξιοποιηθεί από τη Lamda τόσο για την εξόφληση μέρους των υφιστάμενων δανειακών συμβάσεων όσο και για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στο έργο του Ελληνικού.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Ιούλιο η Lamda αποπλήρωσε το Κοινό Ομολογιακό Δάνειο (ΚΟΔ) που είχε αντλήσει τον Ιούλιο του 2022, διατηρώντας παράλληλα ενεργό το ομολογιακό δάνειο του 2020 ύψους 320 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα πιο πρόσφατα δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία (Α΄ εξάμηνο), τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 706 εκατ. ευρώ από 679 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, ενώ ο συνολικός δανεισμός σε 1.770,6 εκατ. από 1.754 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια του Α’ Εξαμήνου 2025 δεν εκταμιεύθηκαν τραπεζικά δάνεια για το έργο στο Ελληνικό (εξαιρουμένου του δανεισμού για τα Ellinikon Malls), παρά την ύπαρξη εγκεκριμένης πιστωτικής γραμμής από τις δανείστριες τράπεζες ύψους 232 εκατ. ευρώ.

Το χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του ομολογιακού δανείου και της Δημόσιας Προσφοράς των Ομολογιών θα διαμορφωθεί το προσεχές διάστημα, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, ενώ περαιτέρω πληροφορίες για την εταιρεία, τους όρους του ομολογιακού και της δημόσιας πρότασης θα περιληφθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο που συντάσσεται ώστε να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.