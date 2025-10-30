Eurobank: Κέρδη 1,03 δισ. στο 9μηνο – Μεταξύ 50% και 60% το μέρισμα

Τη διανομή ενδιάμεσου μερίσματος 4,7 λεπτά ανά μετοχή, πληρωτέο την 12η Νοεμβρίου, με το συνολικό ποσοστό διανομής για το έτος να ξεπερνά το 50% των κερδών, ανακοίνωσε ο Φωκίων Καραβίας, CEO της Eurobank, κατά την ενημέρωση των διεθνών αναλυτών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων Τράπεζας, τα κέρδη της οποίας μετά φόρων διαμορφώθηκαν στα 1,03 δισ. ευρώ στο 9μηνο.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Η πολιτική μας για τα μερίσματα παραμένει αμετάβλητη, οπότε θα διανείμουμε ένα ενδιάμεσο μέρισμα 4,7 λεπτά ανά μετοχή σε μερικές εβδομάδες, συγκεκριμένα στις 12 Νοεμβρίου, και συνολικά περισσότερο από το 50% των κερδών μας για το έτος», ενώ σε ερώτηση των αναλυτών στη συνέχεια αποκάλυψε ότι το μέρισμα θα «κυμανθεί μεταξύ 50 και 60%».

Επίτευξη των στόχων

Όπως έγινε φανερό από την ενημέρωση των αναλυτών, η Eurobank βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο να επιτύχει τους στόχους της για το 2025 ενώ ήδη έχει υπερβεί αρκετούς, επιτρέποντάς της τη διανομή γενναιόδωρων μερισμάτων.

Συγκεκριμένα, η αύξηση των δανείων συνεχίστηκε αμείωτη, με καθαρές τριμηνιαίες και εννεάμηνες αυξήσεις ύψους 1,1 και 3,3 δισ. ευρώ αντίστοιχα, που αναμένεται να ξεπεράσουν τον αναθεωρημένο στόχο για το σύνολο του έτους, ο οποίος ανέρχεται σε 4 δισ. ευρώ. Επίσης, τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν ήδη κατά 900 εκατ.ευρώ σε τριμηνιαία βάση και κατά 1,7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση κι έφτασαν τα 9.3 δισ.ευρώ, ξεπερνώντας ήδη τους στόχους για ολόκληρο το έτος.

Το deal με τη Eurolife

Όπως ήταν αναμενόμενο, το deal για την απόκτηση του υπόλοιπου 80% της Eurolife προσέλκυσε κατά ριπάς το ενδιαφέρον των διεθνών αναλυτών, αφού ζητούσαν να μάθουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το πώς θα ολοκληρωθεί η συγχώνευση υπό τον Δανέζικο Συμβιβασμό, πρακτική που αποτελεί βασική επιλογή στις συγχωνεύσεις καθώς αυτή έχει ακολουθήσει και η Τράπεζα Πειραιώς για την Εθνική Ασφαλιστική.

«Πρέπει να αξιολογηθούμε από τον ρυθμιστή ότι πληρούμε όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, ώστε να είμαστε επιλέξιμοι για τον δανέζικο συμβιβασμό», ανέφερε ο CEO της τράπεζας, ενώ αναφερόμενος στην κεφαλαιακή ανακούφιση που θα επιφέρει ο συμβιβασμός είπε πως αυτή θα είναι κοντά στις 50 μονάδες βάσης.

Διευκρινίζοντας τη διαδικασία, ανέφερε ότι πρώτα θα λάβει η Eurobank το καθεστώς χρηματοοικονομικού ομίλου και στη συνέχεια θα χρειαστεί κάποιος επιπλέον χρόνος για να επιτευχθεί ο δανέζικος συμβιβασμός.

Πιο αναλυτικά, τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της Eurobank είναι τα εξής:

Το γ’ τρίμηνο:

· Έσοδα από τόκους: 631.8 εκατ. ευρώ

· Καθαρό περιθώριο επιτοκίου: 2.46%

· Έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: 192.8 εκατ. ευρώ

· Λειτουργικά έσοδα: 844.4 εκατ. ευρώ

· Καθαρά κέρδη: 342.45 εκατ. ευρώ

· Ο δείκτης των ΜΕΑ (NPEs): 2,8%

· Καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 0,9δισευρώτογ΄τρίμηνο

· Τα υπο διαχείριση κεφάλαια αυξάνονται κατά 900 εκατ.ευρώ και έφτασαν τα 9.3 δισ.ευρώ

· Πιστωτική επέκταση: 1,1 εκατ. ευρώ

Στο 9μηνο

· Καθαρά κέρδη μετά από φόρους: 1,03 δισ. ευρώ.

· Καθαρά έσοδα από τόκους: Αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 4,0% στα 1,9 δισ.ευρώ

· Καθαρό περιθώριο επιτοκίου: Υποχώρησε κατά 32 μ.β σε ετήσια βάση στο 2,49%

· Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες: Ενισχύθηκαν κατά 23,7% ανήλθαν σε 557 εκατ.ευρώ

· Συνολικά κέρδη προ προβλέψεων: Μειώθηκαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €1.575εκ.

· Τα κέρδη ανά μετοχή και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκαν σε €0,28 και 16,2% αντίστοιχα.

· Τα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €3,3δις το εννεάμηνο 2025

· Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε €79,0δις στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, εκ των οποίων €43,4δισ. στην Ελλάδα

· Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν στα €930εκ

· Οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων: Μειώθηκαν σε ετήσια βάση κατά 0,4% σε €1.292εκ.