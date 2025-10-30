ΧΑΛΚΟΡ: Κοινοπραξία με εταιρεία από την Ταϊβάν για την δημιουργία σωλήνων ειδικά σχεδιασμένων για εναλλάκτες θερμότητας

Τη δημιουργία της κοινοπραξίας HALCOR NTT, ανακοίνωσε η ΧΑΛΚΟΡ, τομέας διέλασης χαλκού και κραμάτων της ElvalHalcor και παραγωγός σωλήνων χαλκού στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική).

Πρόκειται για μια σημαντική σύμπραξη με τη Suzhou New-Taitong FIN-Tube Company (NTT), μέρος της Taiwan Chung Chen Metal Industrial Company (CCM Group), με εμπειρία στον σχεδιασμό και την κατασκευή ειδικά διαμορφωμένων σωλήνων από το 1973.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «κάνοντας πράξη το Engineering Thermal Innovation, η εταιρεία HALCOR NTT είναι έτοιμη να επαναπροσδιορίσει το τοπίο της αγοράς HVAC&R (Heating, Ventilation, AirCondition & Refrigeration), προσφέροντας προϊόντα σχεδιασμένα για βέλτιστη θερμική απόδοση, τα οποία παράγονται και δοκιμάζονται εξολοκλήρου στην Ευρώπη και προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών».

Δημιουργία των σωλήνων TALOS NTT FIN

Βασικός πυλώνας της συνεργασίας είναι η δημιουργία των σωλήνων TALOS NTT FIN, ειδικά σχεδιασμένων για εναλλάκτες θερμότητας (shell-and-tube), οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης, κλιματισμού και θέρμανσης. Οι σωλήνες έχουν ειδικά διαμορφωμένες εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες που βελτιώνουν τις θερμικές επιδόσεις και τη συνολική αποδοτικότητα του συστήματος.

Η HALCOR NTT ελέγχει όλη τη διαδικασία. Από την πρώτη ύλη του χαλκού έως τους σωλήνες TALOS NTT FIN, η πλήρως καθετοποιημένη παραγωγική διαδικασία – από την κάθοδο χαλκού έως το τελικό προϊόν – εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα, πλήρη ιχνηλασιμότητα και έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας, ταχύτερη παράδοση και υψηλή απόδοση.