Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Από σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση από το νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, ανακοίνωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ).

Συγκεκριμένα, από σήμερα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα Know Your Customer (KYC) της ΕΑΤ.

Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο που στοχεύει στην άμεση ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Με προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ, το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ+) και προσφέρει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης για την ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το Ταμείο Μικροδανείων προσφέρει μικροδάνεια από €3.000 έως €25.000 με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους:

Άτοκη χρηματοδότηση για το 75% του δανείου.

Διάρκεια αποπληρωμής από 1 έως 8 έτη.

Περίοδος χάριτος έως 6 μήνες.

Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Επιπρόσθετη επιχορήγηση €900 ανά ΑΦΜ για υπηρεσίες επιχειρηματικής καθοδήγησης (Mentoring).

Σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος αποτελεί το γεγονός ότι η χρηματοδότηση παρέχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υλικών ζημιών ή αιτήματος αρωγής.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (ΜμΕ), πολύ μικρές οντότητες και αυτοαπασχολούμενους της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δάνειο για την κάλυψη κυρίως κεφαλαίων κίνησης αλλά μερικώς και επενδυτικών δαπανών, εφόσον αυτές δεν ξεπερνούν το 40% του δανείου. Επιλέξιμες είναι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί έως και 6 μήνες πριν την υποβολή του αιτήματος χρηματοδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Αίτηση Χρηματοδότησής τους είτε με φυσική επίσκεψη, είτε ηλεκτρονικά στους συνεργαζόμενους Χρηματοδοτικούς Οργανισμούς (Πιστωτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Μικροχρηματοδοτήσεων).

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, δήλωσε σχετικά: «Στο πλαίσιο των ευρύτερων δράσεων της κυβέρνησης με στόχο τη στήριξη της Θεσσαλίας- όπως αυτές αποτυπώθηκαν από την πρώτη στιγμή με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη- αλλά και της σημασίας που αποδίδουμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσα και από τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός ακόμα εργαλείου χρηματοδότησης ΜμΕ, και μάλιστα με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Με την ίδια αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα, συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρώ προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει πίσω και η κοινωνική προκοπή να συνδυάζεται με ατομική ευημερία.»

Από την πλευρά της, η διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, σημείωσε: «Η έναρξη λειτουργίας του Ταμείου Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές για τη Θεσσαλία – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων της Θεσσαλίας που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης της τοπικής οικονομίας, προσφέροντας στις πληγείσες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας την απαραίτητη οικονομική ενίσχυση και καθοδήγηση για να ανακάμψουν και να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παραμένει πυλώνας στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σε κάθε κρίσιμη στιγμή».

Για περισσότερες πληροφορίες και τη λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) www.hdb.gr στη σελίδα του Ταμείου.