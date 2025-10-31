Γιατί «μιλά»… ελληνικά ο κορυφαίος banker της Ευρώπης

Ήταν φθινόπωρο του 2023, δηλαδή πριν δύο χρόνια, όταν ο επικεφαλής της μεγαλύτερης ιταλικής τράπεζας αποφάσιζε να επενδύσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα, αποκτώντας το ποσοστό του ΤΧΣ στην Alpha Bank (9%). Σήμερα, όχι απλώς δεν το έχει μετανιώσει, αλλά σπεύδει να ανεβάσει ακόμη υψηλότερα το μερίδιο του στο ελληνικό banking.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Ανδρέα Ορσέλ της UniCredit, έναν από τους πλέον επιδραστικούς τραπεζίτες όλης της Ευρώπης, ο οποίος φαίνεται να έχει γοητευτεί ιδιαίτερα από την ελληνική εμπειρία.

Ο 62χρονος manager από τη Ρώμη, ο οποίος στα νιάτα του είχε επιλέξει να ταξιδέψει επί εννέα ολόκληρους μήνες στη Νότια Αμερική μ’ ένα και μόνο σακίδιο στην πλάτη, έρχεται να εδραιώσει τη θέση του στο μετοχολόγιο της Alpha Bank, ανεβάζοντας στο 29,5% το ποσοστό συμμετοχής του.

Μην ξεχνάμε ότι πριν μερικούς μήνες είχε μεσολαβήσει η εξαγορά του ποσοστού του Ολλανδού επιχειρηματία, Χένρι Χόλτερμαν. Μια κίνηση, η οποία είχε εκπέμψει σαφή μηνύματα για τις μελλοντικές προθέσεις του Ανδρέα Ορσέλ.

Με δεδομένες τις υπεραξίες που εξασφαλίζει από την Alpha Bank, ο Ιταλός manager δεν αποκλείεται να συνεχίσει να «μαζεύει» μετοχές από το ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Άλλωστε, η αγορά πιστεύει ότι δεν είμαστε μακριά από το να δούμε το ποσοστό της UniCredit να υπερβαίνει ακόμη και το 30%, φθάνοντας έως τα όρια που μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτομάτως την υποβολή δημόσιας πρότασης (33,3%).

Το αν θα κάνει το επόμενο βήμα είναι προς το παρόν άγνωστο, με τον ίδιο να έχει αποκλείσει το σενάριο της πλήρους εξαγοράς. Ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν κι από τα υπόλοιπα μέτωπα, στα οποία έχει ανοιχτεί, όπως της Commerzbank στη Γερμανία και της Bancο BPM στην Ιταλία.

Η εκτόξευση σε μία 4ετία

Το σίγουρο είναι ότι ο Ανδρέας Ορσέλ, o οποίος θεωρείται ένας από τους πλέον πετυχημένους τραπεζίτες της γενιάς του (αν και δεν απουσιάζει η κριτική για υπέρμετρο ανταγωνισμό και αμφιλεγόμενες πρακτικές διοίκησης), έχει καταφέρει σε σύντομο χρονικό διάστημα να εκτοξεύσει την αξία της UniCredit.

Τον Απρίλιο του 2021, όταν ανέλαβε τη θέση του CEO, η τιμή της μετοχής της ιταλικής τράπεζας ανερχόταν στα 8,5 ευρώ. Σήμερα έχει απογειωθεί άνω των 63 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση να αγγίζει τα 100 δισ. ευρώ.

Εξίσου μεγάλη είναι η μεταβολή και στην ετήσια κερδοφορία, η οποία υπό τη διοίκηση του έχει αναρριχηθεί από τα 4,7 στα 9,3 δισ. ευρώ. Καθ’ όλου άσχημα για τον Ιταλό banker.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)