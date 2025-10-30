Το θετικό αποτύπωμα της MSD στην Ελλάδα

Σημαντική αύξηση στην εγχώρια κλινική έρευνα κατάγραψε η MSD Ελλάδος για το έτος 2024 ενώ ενίσχυσε και τις πρωτοβουλίες της με δράσεις υπέρ των ασθενών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το 2024, η MSD Ελλάδος ενίσχυσε σημαντικά την εγχώρια κλινική έρευνα, υλοποιώντας 72 μελέτες – αύξηση 33% σε σχέση με το 2023 – σε συνεργασία με 142 ερευνητικά κέντρα και με τη συμμετοχή 487 ασθενών. Οι μελέτες εστίαζαν σε πέντε θεραπευτικές κατηγορίες (Ογκολογία, Ανοσολογία, Καρδιαγγειακές Παθήσεις, Εμβόλια και Βακτηριακές/Μυκητιασικές Λοιμώξεις). Παράλληλα, μέσω ειδικών προγραμμάτων πρώιμης πρόσβασης και υποστήριξης ασθενών που αντιμετωπίζουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή παθήσεις, όπως η Πνευμονική Αρτηριακή Υπέρταση και τα Αυτοάνοσα Νοσήματα, επιτάχυνε την πρόσβαση σε προϊόντα, βελτιώνοντας την καθημερινότητα και τις προοπτικές χιλιάδων ανθρώπων.

Επιπλέον, με γνώμονα τη δίκαιη και ισότιμη πρόσβαση όλων σε ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας, στήριξε την επιστημονική μελέτη «Κοινωνικές Ανισότητες στην Υγεία στην Ελλάδα – Αιτίες – Δεδομένα – Πολιτικές», υπό την επιμέλεια των καθηγητών Γιάννη Τούντα, Ελπίδας Πάβη και Κυριάκου Σουλιώτη, με στόχο όχι μόνο την ανάδειξη των προβλημάτων αλλά και τη διατύπωση εφαρμόσιμων πολιτικών λύσεων.

Συγχρόνως στηρίζει προγράμματα 11 συλλόγων ασθενών, υλοποίησε την πανελλαδική εκστρατεία ενημέρωσης «Έχουμε τη Δύναμη», για τη σημασία του εμβολιασμού αγοριών και κοριτσιών 9–18 ετών κατά του ιού HPV, ώστε να προστατευθούν από διάφορες μορφές καρκίνου και τα γεννητικά κονδυλώματα και συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν την επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος MSD Gives Back, οι εργαζόμενοι της εταιρείας προσέφεραν το 2024 περισσότερες από 1.300 ώρες εθελοντισμού σε τοπικές κοινωνικές δομές.