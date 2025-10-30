Το «αξίζει» της Lidl σε τέσσερις διαστάσεις

«Το σύνθημα “Lidl. Γιατί αξίζει.” είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια υπόσχεση τιμής» υποστηρίζει ο Martin Brandenburger, CEO και Πρόεδρος Διοίκησης της Lidl Ελλάς, επισημαίνοντας ότι το εγχείρημα δεν αφορά μια εφήμερη καμπάνια, αλλά μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση, που επαναπροσδιορίζει το brand ως«relationship brand» και όχι απλώς ως ηγέτη τιμών.

Ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην ανάπτυξη της διεθνούς καμπάνιας «Lidl. Γιατί αξίζει»; Ποια είναι η βασική επιδίωξη του Ομίλου;

«Η καμπάνια “Lidl. Γιατί αξίζει.” σηματοδοτεί μία στρατηγική στροφή για τη Lidl διεθνώς, από ένα brand που συνδέεται κυρίως με την τιμή, σε ένα brand που χτίζει ουσιαστική σχέση με τον καταναλωτή. Η ανάγκη για μια ενιαία, διεθνή πλατφόρμα επικοινωνίας προέκυψε από την επιθυμία μας να εκφράσουμε με συνέπεια τι πρεσβεύει η Lidl σήμερα: μια εταιρεία που προσφέρει πραγματική αξία στην καθημερινότητα των ανθρώπων, όχι μόνο μέσω των προϊόντων της, αλλά και μέσα από τις αρχές, τις δράσεις και τη στάση της απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Το σύνθημα “Lidl. Γιατί αξίζει.” Είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια υπόσχεση τιμής. Είναι η καθοδηγητική αρχή του brand μας, που εκφράζει τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε ουσιαστική αξία- από την ποιότητα στο καλάθι, μέχρι την κοινωνική ευθύνη. Για πρώτη φορά, η Lidl επικοινωνεί διεθνώς και ολιστικά τι πρεσβεύει ως brand, και μέσα από αυτή την καμπάνια, σε 31 χώρες, αποδεικνύουμε ότι το όραμά μας για μια ισχυρή, μελλοντικά προσανατολισμένη εταιρεία είναι μια βιώσιμη υπόσχεση – για το σήμερα και το αύριο. Η βασική επιδίωξή μας είναι να εδραιώσουμε τη Lidl ως αξιόπιστο και αναντικατάστατο συνοδοιπόρο στην καθημερινότητα των ανθρώπων, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και αναδεικνύοντας την ποιότητα και τη βιωσιμότητα ως αναπόσπαστα στοιχεία της ταυτότητάς μας».

Στην Ελλάδα πώς αποτυπώνεται η καμπάνια στη στρατηγική ανάπτυξης της Lidl Ελλάς για το επόμενο διάστημα και σε ποιους βασικούς δείκτες αποτιμάται;

«Η στρατηγική μας ενσωματώνει πλήρως τη φιλοσοφία τού “Γιατί αξίζει”, τοποθετώντας μας ως αξιόπιστο συνεργάτη και των Ελλήνων καταναλωτών. Το “αξίζει”, δηλαδή η προστιθέμενη αξία που προσφέρουμε, εκφράζεται σε τέσσερις διαστάσεις: οικονομική, ποιοτική, κοινωνική και περιβαλλοντική, σύμφωνα με το μότο μαςBetter Living. Η φιλοσοφία αυτή υλοποιείται μέσω ενός εκτεταμένου επενδυτικού σχεδίου, που διασφαλίζει τη βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μας μοντέλου στην Ελλάδα:

Υποδομές & Αποδοτικότητα: Προχωρούμε σε συνολικές επενδύσεις που προβλέπεται να αγγίξουν τα 120 εκατ. ευρώ έως το 2026, για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων και την ενίσχυση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Επιπλέον, σχεδιάζουμε την κατασκευή ενός νέου κέντρου logistics στην Ελευσίνα, ύψους περίπου 100 εκατ. έως το 2029. Οι επενδύσεις αυτές ενισχύουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών μας και συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, προσφέροντας ουσιαστική οικονομική αξία στον πελάτη.

Τοπική αξία: Ενισχύουμε διαρκώς τη συνεργασία μας με Έλληνες παραγωγούς, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της τοπικής οικονομίας και στην ενδυνάμωση της εφοδιαστικής μας αλυσίδας. Μέσα από αυτές τις σχέσεις, αναδεικνύουμε την κοινωνική και ποιοτική προστιθέμενη αξία που αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας.

Εργαζόμενοι & Βιωσιμότητα :Επενδύουμε στους ανθρώπους μας και εφαρμόζουμε βιώσιμες πρακτικές σε όλο το φάσμα της λειτουργίας μας, επιβεβαιώνοντας καθημερινά τη δέσμευσή μας απέναντι στην κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας».

Πέρα από την τιμολογιακή πολιτική, πώς η Lidl εξασφαλίζει «περισσότερη αξία» στην αλυσίδα από το χωράφι στο ράφι;

«Στη Lidl Ελλάς, η έννοια της “περισσότερης αξίας” είναι μια ολιστική προσέγγιση που διατρέχει ολόκληρη την αλυσίδα – από το χωράφι μέχρι το ράφι. Απέναντι στις πληθωριστικές πιέσεις, παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για χαμηλές τιμές, αναλαμβάνοντας την ευθύνη που μας αναλογεί απέναντι σε κάθε καταναλωτή. Γι’ αυτό και έχουμε ήδη τον τελευταίο χρόνο μειώσει τις τιμές σε περισσότερα από 500προϊόντα, ενώ διατηρούμε σταθερές τιμές σε πάνω από 1.000προϊόντα. Παράλληλα, πρόσφατα έχουμε προχωρήσει σε νέες μειώσεις τιμών σε 60 επιπλέον προϊόντα, ενώ συμμετέχουμε ενεργά σε εθνικά μέτρα, όπως η “Πρωτοβουλία 1.000 κωδικοί”, με 208 προϊόντα σε μειωμένες τιμές έως και11%. Η αξία ξεκινά από τους πάνω 400 Έλληνες παραγωγούς και προμηθευτές, με τους οποίους έχουμε μακροχρόνιες συνεργασίες που διασφαλίζουν ποιότητα, φρεσκάδα και αξιοπιστία. Η εφοδιαστική μας αλυσίδα λειτουργεί με υψηλά πρότυπα αποδοτικότητας και τεχνολογικής καινοτομίας, μειώνοντας το κόστος χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Η τιμολογιακή μας πολιτική είναι διαφανής και συνεπής, και η LidlΕλλάς είναι ένας αξιόπιστος συνοδοιπόρος στην καθημερινότητα των Ελλήνων. Αυτός είναι ο λόγος που “Lidl. Γιατί αξίζει.”».

Μια ενιαία και αληθινή υπόσχεση προς τον καταναλωτή

Πώς διασφαλίζετε ότι όλες οι ενέργειες που εμπεριέχονται στην καμπάνια θα γίνονται αντιληπτές ως ενιαία αξία από τον τελικό καταναλωτή;

«Διασφαλίζουμε ότι η καμπάνια “Lidl. Γιατί αξίζει.” δεν περιορίζεται στην επικοινωνία, αλλά γίνεται αισθητή σε κάθε σημείο επαφής, ώστε ο καταναλωτής να αντιλαμβάνεται αυτήν την προστιθέμενη αξία ως μια ενιαία και αληθινή υπόσχεση.Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι χάρη στην αφοσίωση της ομάδας μας, υλοποιούμε τις υποσχέσεις μας, καθώς στη Lidl Ελλάς πιστεύουμε βαθιά ότι ο άνθρωπος κάνει τη διαφορά. Οι πάνω από 6.500 εργαζόμενοί μας είναι το θεμέλιο που μετατρέπει καθημερινά την αξία σε πράξη.

Η υπόσχεσή μας γίνεται αντιληπτή από τον τελικό καταναλωτή σε όλα τα σημεία επαφής: Η υπόσχεση φρεσκάδας και εντοπιότητας αποτυπώνεται στα καταστήματά μας μέσα από ένα προϊοντικό μίγμα που βασίζεται σε συνεργασίες με εγχώριους παραγωγούς, οι οποίες αντιπροσωπεύουν πάνω από 60% του τζίρου, ενώ η ποιότητα γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον καταναλωτή, ενισχύοντας την αξιοπιστία της αξίας που πρεσβεύει η καμπάνια. Η αξιοπιστία αποτελεί για εμάς στη Lidl Ελλάς έναν θεμελιώδη πυλώνα της επιχειρηματικής μας φιλοσοφίας και αποτυπώνεται έμπρακτα στις σχέσεις μας με τους συνεργάτες και προμηθευτές μας.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε πρακτικές που ενισχύουν τη ρευστότητα των συνεργατών μας, όπως η προσφορά συντομότερων προθεσμιών πληρωμής σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές της αγοράς.

Στη Lidl Ελλάς η εξόφληση πραγματοποιείται εντός 41 ημερών, ενώ ο μέσος όρος στην αγορά φτάνει τις117 ημέρες. Το “Γιατί αξίζει” δεν περιορίζεται στην εμπειρία του καταναλωτή στο κατάστημα και δεν σταματά στο ταμείο. Για εμάς στη Lidl Ελλάς, η κοινωνική ευθύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας και εκφράζεται μέσα από μακροχρόνιες συνεργασίες με φορείς όπως το “Χαμόγελο του Παιδιού”, η UNICEF και άλλοι τοπικοί και εθνικοί οργανισμοί. Στηρίζουμε τοπικές δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες-όπως οι Τράπεζες Τροφίμων-, ενισχύοντας την παρουσία μας εκεί όπου έχει σημασία. Η συνεχής στήριξη ευάλωτων ομάδων και κοινοτήτων αποδεικνύει ότι η δέσμευσή μας είναι αυθεντική, σταθερή και ουσιαστική, ενσωματώνοντας την έννοια της αξίας στην πράξη».

Εκτιμάτε ότι όλες οι ενέργειες που θα προωθηθούν μπορούν δυνητικά να εμφανίσουν χαρακτήρα μονιμότητας, ενδυναμώνοντας την υπεραξία και την ανταγωνιστικότητα του σήματος της Lidl πέρα από τοστενό πεδίο της τιμολογιακής πολιτικής;

«Απολύτως. Η νέα μας καμπάνια “Lidl. Γιατί αξίζει.” δεν είναι μια εφήμερη καμπάνια, αλλά μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προσέγγιση, που επαναπροσδιορίζει το brand μας ως “relationshipbrand” και όχι απλώς ως ηγέτη τιμών. Οι ενέργειες που υλοποιούνται -από τις δράσεις βιωσιμότητας και τις συνεργασίες με την κοινωνία, μέχρι την ενίσχυση της εμπειρίας στο κατάστημα και την επικοινωνία στα media- έχουν σχεδιαστεί ώστε να δημιουργούν διαρκή υπεραξία. Η καμπάνια ενσωματώνει αξίες όπως η ποιότητα, η ευθύνη, η προσβασιμότητα και η συναισθηματική σύνδεση με τον καταναλωτή. Αυτές οι αξίες δεν περιορίζονται σε μια περίοδο προβολής, αλλά ενσωματώνονται στην καθημερινή λειτουργία της Lidl. Έτσι, ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα του brand μας σε βάθος χρόνου, πέρα από την τιμή, και χτίζεται μια σχέση εμπιστοσύνης με τον καταναλωτή».