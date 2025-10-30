Αυξημένη η ζήτηση του ελληνικού μεταξιού από την ευρωπαϊκή αγορά

Αυξημένη είναι η ζήτηση ελληνικού μεταξιού από Οίκους μόδας και γενικότερα από επιχειρήσεις της Ευρώπης και οι δυο κύριες ελληνικές μεταξουργίες της περιοχής του Σουφλίου Έβρου προβαίνουν σε επενδύσεις ενδυνάμωσης της παραγωγής τους. Ωστόσο η παραγωγή πρώτης ύλης στην περιοχή, δηλαδή των κουκουλιών, που δίνουν τη μεταξωτή ίνα ενώ ήταν ήδη ανεπαρκής, δέχτηκε πρόσθετο πλήγμα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι σηροτρόφοι της περιοχής προσπαθούν από την πλευρά τους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να μεγαλώσουν την παραγωγή τους και στην κατεύθυνση αυτή προχώρησαν προ ολίγων μηνών στη σύσταση Συνεταιρισμού, με περίπου 15 μέλη. Ωστόσο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήττει και τη σηροτροφία, καθώς όπως επισημάνθηκε στη «Ν», είχε δηλωθεί ψευδώς από πρόπερσι η παραγωγή 1200 κουτιών με αυγά μεταξοσκώληκα στην Κρήτη, όταν το Σουφλί-πραγματικό κέντρο της ελληνικής σηροτροφίας και μεταξουργίας δηλώνει 700 κουτιά. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πραγματικοί σηροτρόφοι του Έβρου έχουν χάσει τουλάχιστον τις μισές επιδοτήσεις που δικαιούνται, την ίδια ώρα που η ζήτηση από τη διεθνή αγορά για ελληνικό μετάξι αυξάνεται και οι σουφλιώτικες μεταξουργίες αναγκάζονται να προμηθεύονται σε μεγάλο βαθμό πρώτη ύλη (κουκούλια και μεταξωτή ίνα) από το εξωτερικό.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επένδυση που έχει πραγματοποιήσει η μεταξουργία Μουχταρίδη για τη δημιουργία σύγχρονου αναπηνιστηρίου (σ.σ.: αναπήνιση είναι το ξετύλιγμα της μεταξωτής κλωστής από το κουκούλι με τη βοήθεια ζεστού νερού), αλλά η μικρή παραγωγή κουκουλιών στο Σουφλί την έχει οδηγήσει στο να προμηθεύεται μεταξωτή ίνα από την Ιταλία.

Ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής της εταιρείας, Κωνσταντίνος Μουχταρίδης, επισημαίνει σχετικά στη «Ν»: «Η μεταξουργία στην περιοχή μας, η παραγωγή του μεταξωτού υφάσματος πηγαίνει πολύ καλά. Δεν πάει καλά η παραγωγή των κουκουλιών. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει οι άνθρωποι της σηροτροφίας να δεχτούν τις εξελίξεις και ότι δεν μπορούμε να είμαστε μέρος της παγκόσμιας αγοράς με τις παλιές μεθόδους, παλιές νοοτροπίες και χωρίς να υπάρχει εξέλιξη. Εμείς είμαστε έτοιμοι για να επεξεργαστούμε τα κουκούλια, έχουμε προτάσεις από όλη την Ευρώπη για να τους δίνουμε μετάξι, αρκεί να το βγάλουμε».

Η Μεταξουργία Μουχταρίδη από την πλευρά της προβαίνει σε νέες επενδύσεις. Έχει υποβάλει αίτηση ένταξης σε πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για δύο σύγχρονους αργαλειούς, προϋπολογισμού 1290.000 ευρώ, η οποία έχει εγκριθεί και μόλις αυτοί εγκατασταθούν, σύμφωνα με τον κ. Μουχταρίδη, θα κινηθεί για την απόκτηση άλλων τεσσάρων υπερσύγχρονων αργαλειών, κόστους περί τα 450.000 ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της Μεταξουργίας Μουχταρίδη είναι της τάξης του ενός εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής της Mεταξουργίας Τσιακίρης, Γιώργος Τσιακίρης, επισημαίνει στη «Ν» ότι υπάρχει αυξημένη ζήτηση από το εξωτερικό, κυρίως από την ευρωπαϊκή αγορά και Οίκους Μόδας για μετάξι Σουφλίου, ενώ ανοδική τάση παρουσιάζει και η εγχώρια ζήτηση.

Τάσσεται επίσης υπέρ της υιοθέτησης πιο σύγχρονων μορφών εκτροφής από τους σηροτρόφους της περιοχής αλλά και τονίζει την ανάγκη για υλοποίησης προγράμματος δάσωσης για μουριές (σ.σ. οι μεταξοσκώληκες τρέφονται με φύλλα μουριάς), καθώς η κλιματική αλλαγή και η λειψυδρία έχουν αρχίσει να επηρεάζουν τις μουριές και κατά συνέπεια τη σηροτροφία.

Παράλληλα, ωστόσο, επισημαίνει και το μεγάλο πλήγμα που έχει δεχτεί η σηροτροφία της περιοχής από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς επιδοτήσεις που έπρεπε να δοθούν στο Σουφλί δόθηκαν στην Κρήτη βάσει ψευδών δηλώσεων.

Η Μεταξουργία Τσιακίρη προέβη το 2024 σε νέα επένδυση, της τάξης των 250.000 ευρώ, η οποία εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόμο και αφορούσε στην εγκατάσταση συστήματος για ψηφιακές εκτυπώσεις σύγχρονης τεχνολογίας. Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας είναι της τάξης των 600.000 ευρώ.

Δομές υφαντικής στο Σουφλί, το Σοφικό Έβρου και το Αρδάνιο

Στο μεταξύ, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, επισκέφθηκε την Παρασκευή (24 Οκτωβρίου) τις δομές υφαντικής, που ιδρύθηκαν και λειτουργούν στο Σουφλί, στο Σοφικό και στο Αρδάνιο Έβρου, στο πλαίσιο του έργου του Υπουργείου Πολιτισμού «Δράσεις προετοιμασίας εφαρμογής Πρότυπης Στρατηγικής Ανασύστασης, Ανάπτυξης και Επαναπροσδιορισμού της Ελληνικής Χειροτεχνίας», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 (NextGenerationEU).

«Η τοπική παράδοση στην τέχνη του μεταξιού είναι ιδιαίτερα ισχυρή και μπορεί με την κατάλληλη υποστήριξη να συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής. Ο κλάδος της χειροτεχνίας, άλλοτε πηγή εισοδήματος και απασχόλησης για ολόκληρες περιοχές, είχε εν πολλοίς εγκαταλειφθεί. Η μαζική και βιομηχανοποιημένη παραγωγή προϊόντων, που επί αιώνες υλοποιούσαν τα παραδοσιακά εργαστήρια, αποτέλεσε το σκληρότερο πλήγμα ,όχι μόνο για την ελληνική χειροτεχνία, αλλά και για την ελληνική βιοτεχνία. Τα δημιουργήματα, της ελληνικής χειροτεχνίας δεν υπηρετούσαν μόνον τους ίδιους χρηστικούς σκοπούς, αλλά και τις μακραίωνες πρακτικές και το μεράκι των Ελλήνων τεχνιτών και τεχνιτριών. Δεν είναι δυνατόν να υποκατασταθούν από προϊόντα που προέρχονται από μια καθετοποιημένη γραμμή παραγωγής, σε κάποια άλλη χώρα. Αυτό γίνεται συνείδηση, όλο και περισσότερο και αυτό επιχειρούμε να διδάξουμε και να ενισχύσουμε, μέσω της πολιτικής μας, για τη χειροτεχνία», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός Πολιτισμού.