ΤτΕ: Αμετάβλητα τα κριτήρια χορήγησης δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά το γ’ τρίμηνο

Αμετάβλητα παρέμειναν τα κριτήρια χροήγησης δανείων τόσο προς τις επιχειρήσεις όσο και προς τα νοικοκυριά, με τα δεύτερα να αναφέρουν μια αυστηροποίηση των συνολικών όρων χορήγησης, σύμφωνα με την Έρευνα Τραπεζικών Χορηγήσεων για το γ΄τρίμηνο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα, η ζήτηση αυξήθηκε και για τα επιχειρηματικά αλλά και για τα καταναλωτικά δάνεια, ενώ μείωση καταγράφηκε στη ζήτηση των στεγαστικών δανείων το γ’ τρίμηνο στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

Δάνεια προς τις ΜΧΕ

Σύμφωνα με την ΤτΕ, κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025, εξέλιξη η οποία είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου, ενώ οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου.

Παράληληλα, οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ έγιναν πιο χαλαροί ως ένα βαθμό σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025, καθώς οι πιέσεις από τον ανταγωνισμό συνέβαλαν στη μείωση του περιθωρίου των τραπεζών, κυρίως για τα συνήθη δάνεια.

Επίσης, η συνολική ζήτηση δανείων από τις ΜΧΕ αυξήθηκε, αφενός λόγω χρηματοδοτικών αναγκών αφετέρου λόγω διεύρυνσης των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης, ενώ για το δ΄ τρίμηνο αναμένεται περαιτέρω αύξηση της συνολικής ζήτησης από τις ΜΧΕ. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αναλογία των αιτήσεων για επιχειρηματικά δάνεια που απορρίφθηκαν παρέμεινε αμετάβλητη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Δάνεια προς νοικοκυριά

Όσον αφορά το δανεισμό προς τα νοικοκυριά, για το γ΄ τρίμηνο του 2025, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς αυτά παρέμειναν αμετάβλητα, σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2025. Ωστόσο, οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο αυστηροί ως έναν βαθμό στο γ΄ τριμήνο του 2025, ενώ για τα καταναλωτικά και λοιπά δάνεια αυτοί παρέμειναν αμετάβλητοι το ίδιο διάστημα. Η τάση είναι τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων να παραμείνουν αμετάβλητα και κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια μειώθηκε κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025 περαιτέρω, με τις αιτήσεις νέων δανείων να συνεχίζουν την πορεία επιβράδυνσης από τα ενδιαφερόμενα νοικοκυριά προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Από την άλλη, η ζήτηση για τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκε λόγω χρηματοδοτικών αναγκών κατά το γ΄ τρίμηνο του 2025. Και για τις δύο κατηγορίες αναμένεται σταθερότητα της ζήτησης στο επόμενο τρίμηνο.