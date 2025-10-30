Το πρόσωπο πίσω από τις επενδύσεις των 6 δισ. ευρώ – Ποια σενάρια «ακούγονται» για τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών

Μπορεί να βλέπει την τιμή της μετοχής του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να έχει υποχωρήσει κατά τουλάχιστον -14% σε σχέση με τις πρόσφατες ιστορικές κορυφές των 3,52 ευρώ, αλλά ο Γιάννης Καράμπελας, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της εισηγμένης από το 2021, έχει αρκετούς λόγους να αισιοδοξεί για την επόμενη ημέρα.

Όπως προκύπτει από διάφορες πηγές, ο CEO και πρόεδρος της εταιρείας είναι πολύ πιθανό να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στο επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δηλαδή του διαχειριστή των κρίσιμης σημασίας δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο ο ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών κατέχει μερίδιο της τάξης του 51% (είναι το μοναδικό του περιουσιακό στοιχείο).

Ο Γιάννης Καράμπελας, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός την περίοδο 2012 – 2015 ως βουλευτής Βοιωτίας (παλαιότερα είχε ασχοληθεί και με τις «χρυσές» εποχές της Σοφοκλέους), έχει τεθεί στο επίκεντρο μιας σειράς σεναρίων για τον τρόπο χρηματοδότησης των επενδύσεων – μαμούθ του Διαχειριστή, οι οποίες υπολογίζονται σε περισσότερα από 6 δισ. ευρώ την επόμενη 10ετία.

Άλλωστε, πέραν του κυπριακού project, το οποίο είναι αλήθεια ότι ενέχει αρκετές δυσκολίες (γεωπολιτικού και οικονομικού περιεχομένου), τρέχουν ή αναμένεται να τρέξουν πολλά και φιλόδοξα έργα, όπως η διασύνδεση με την Αλβανία, την Ιταλία, τη Σαουδική Αραβία, την Αίγυπτο κ.α.

Με βάση τα όσα ακούγονται στην αγορά, ο επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών είναι πιθανό να αναλάβει είτε την έκδοση κάποιου ομολογιακού δανείου είτε ακόμη και την υλοποίηση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, με στόχο την άντληση μιας «ζεστής» ρευστότητας, η οποία θα διοχετευτεί εξ ολοκλήρου στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Βέβαια, ειλημμένες αποφάσεις μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν, ενώ μην ξεχνάμε ότι εξετάζονται και εναλλακτικά σχέδια, τα οποία δεν αφορούν μόνο τον ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, αλλά και τους υπόλοιπους μετόχους του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., δηλαδή την κινεζική State Grid και το ελληνικό δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, για τον Γιάννη Καράμπελα όλα τα παραπάνω αποτελούν μια πολύ καλή ευκαιρία για την περαιτέρω ανάδειξη της εισηγμένης, της οποίας κύριος στόχος είναι η «διαφήμιση» του έργου και των προοπτικών του Διαχειριστή.

Και μπορεί τα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου να έδειξαν μια κάμψη της καθαρής κερδοφορίας, αλλά τα προσφάτως διανεμηθέντα μερίσματα των 42,4 εκατ. ευρώ (συμπληρωματικό μέρισμα για τη χρήση του 2024 και προσωρινό μέρισμα για τη χρήση του 2025), έρχονται να στείλουν ένα θετικό μήνυμα προς την επενδυτική κοινότητα, η οποία, στο μεταξύ, θα έβλεπε με καλό… μάτι μια πιθανή μείωση του ποσοστού του δημοσίου (σήμερα ελέγχει το 51,12% της εισηγμένης εταιρείας, δηλαδή του ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών) -εφόσον τελικά επιλεχθεί η λύση της ΑΜΚ.

