Eurobank: Στο 32,67% το ποσοστό της Fairfax μετά τη συγχώνευση

Πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι δεν τίθεται ζήτημα placement από τη Fairfax

Στο 32,67% ανεβαίνει το ποσοστό της Fairfax στην Eurobank μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση και σε συνέχεια της ανακοίνωσής της στις 23 Οκτωβρίου 2025 για τη διακοπή του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 και το άρθρο 21 παρ. 4β του ν. 3556/2007, ότι ενημερώθηκε από τον μέτοχό της, Fairfax Financial Holdings Limited, ότι, η Fairfax διατηρεί 1.186.363.895 μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 32,19% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank.

Μετά την ακύρωση των ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, η οποία θα υλοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το ποσοστό συμμετοχής της Fairfax στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου της Eurobank θα διαμορφωθεί σε 32,67%.

Όπως ξεκαθαρίζουν πηγές από την Eurobank στη «Ν», δεν τίθεται ζήτημα placement από τη Fairfax καθώς το ποσοστό της παραμένει κάτω από το όριο του 33%.

