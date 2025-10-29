Plastainability 2025: Σε βαθιά και παρατεταμένη ύφεση ο κλάδος των πλαστικών

Τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των πλαστικών αποτελούν το βασικό θέμα του φετινού Ετήσιου Συνεδρίου Plastainability 2025 powered by Protergia που διοργανώνει στις 3 Νοεμβρίου 2025 ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος – ΣΒΠΕ, στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της ευρωπαϊκής αλυσίδας αξίας του πλαστικού και ηγετικών στελεχών των ευρωπαϊκών συλλογικών φορέων του κλάδου.

Οι διεθνείς προσκεκλημένοι του Συνεδρίου θα αναλύσουν το πλαίσιο που ορίζουν οι υψηλές τιμές ενέργειας, η πολυδιάσπαση των νομοθεσιών στα κράτη μέλη, η νομική αβεβαιότητα και ο αυξανόμενος διεθνής ανταγωνισμός.

Ξεχωριστή σημασία θα δοθεί στον ορατό κίνδυνο αποβιομηχάνισης της Ευρώπης, σε μια συνθήκη κατά την οποία η δυνατότητα επενδύσεων και καινοτομίας περιορίζεται, ενώ οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν προϊόντα από Τρίτες Χώρες, τα οποία συχνά δεν συμμορφώνονται με τα αυστηρά περιβαλλοντικά και ποιοτικά κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απρόβλεπτο τοπίο

Ειδικότερα, οι ευρωπαϊκοί συλλογικοί φορείς του κλάδου και συγκεκριμένα οι European Plastics Converters, Plastics Europe και Cefic κάνουν λόγο για βαθιά και παρατεταμένη ύφεση που απειλεί τη βιωσιμότητα του κλάδου των πλαστικών καθώς επίσης και τον ρόλο της Ευρώπης ως πρωτοπόρου στην Κυκλική Οικονομία. Σε κοινή επιστολή τους οι παραπάνω φορείς με τελικό αποδέκτη την Πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνουν την έκκληση της βιομηχανίας για μέτρα πολιτικής που θα μπορούσαν να σταματήσουν την καθοδική πορεία και να στηρίξουν ταυτόχρονα την πράσινη μετάβαση.

Από την πλευρά του ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας μιλά για συνθήκες που δημιουργούν ένα περίπλοκο και εν πολλοίς απρόβλεπτο τοπίο επιχειρηματικής δράσης. Παράλληλα τονίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των πλαστικών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και αφορούν την αυστηροποίηση του κανονιστικού πλαισίου, το αυξημένο ενεργειακό κόστος, τις εμπορικές και γεωπολιτικές εντάσεις ταυτόχρονα με τη διαρκή ανάγκη για αειφορία.

Στρογγυλά Τραπέζια

Υπό το πρίσμα των προκλήσεων που αναφέρθηκαν, οι διοργανωτές του Plastainability 2025 εμπλουτίζουν την ατζέντα του Συνεδρίου με δύο Στρογγυλά Τραπέζια.

Συγκεκριμένα το Plastics from Perceptions to Facts: Tackling Threats through Knowledge, στο οποίο εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας και φορέων της Πολιτείας αναδεικνύουν την ανάγκη για επιστημονικά τεκμηριωμένη και ορθολογική ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πλαστικό και τα οικονομικά και περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα από τη χρήση του και το Amid Challenges and Risks: Policy Agenda for a “Made in Europe” Strategy στο οποίο ο επιχειρηματικός κόσμος συζητά με εκπροσώπους της κυβέρνησης και φέρνουν σε πρώτο πλάνο την ανάγκη υιοθέτησης μιας ισχυρής πολιτικής ατζέντας και μέτρων που θα καταστήσουν την ευρωπαϊκή βιομηχανία πλαστικών ανταγωνιστική σε διεθνές επίπεδο και θα συμβάλουν στην απασχόληση, στην καινοτομία και στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.

Η συμβολή της ενέργειας

Παράλληλα η διοργάνωση του Plastainability 2025 powered by Protergia, υπογραμμίζει την καθοριστική συμβολή της ενέργειας στην επιδίωξη της βιομηχανίας πλαστικών για μετάβαση προς ένα βιώσιμο και ανταγωνιστικό μέλλον.

Επισημαίνει πως σε μια εποχή ενεργειακής αβεβαιότητας, η συμβολή της καθαρής ενέργειας γίνεται καθοριστική για μια πιο ανταγωνιστική βιομηχανία στη μετάβασή της προς μια αποτελεσματική Κυκλική Οικονομία. Σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ, «με τη φιλοδοξία το Συνέδριο να αποτελέσει κομβικό σημείο συνάντησης και συζήτησης όλων των ενδιαφερόμενων μερών με στόχο την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα, ο Σύνδεσμος καλεί τα μέλη του, τα στελέχη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάθε σχετικό κλάδο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, να συμμετάσχει στο Συνέδριο, συνεισφέροντας στην ανταλλαγή απόψεων».