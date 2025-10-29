Avramar: Την 10η Νοεμβρίου «βλέπει» η κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης  

Παράταση για τουλάχιστον μέχρι τις 10 Νοεμβρίου πήρε, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η ημερομηνία κατάθεσης του σχεδίου εξυγίανσης της Avramar στο πρωτοδικείο Αθηνών.

Και τούτο γιατί η πολυπλοκότητα της σύνθεσης του σχετικού «πακέτου» φακέλων αναιρεί το αρχικό χρονοδιάγραμμα που έθετε ως καταληκτική ημερομηνία την 31η Οκτωβρίου.

Οι πληροφορίες της «Ν» αναφέρουν ότι στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί το πρώτο draft, το οποίο θα περάσει αυτές τις μέρες από το «μικροσκόπιο» των νομικών όλων των εμπλεκόμενων μερών και της συμβουλευτικής εταιρείας που έχει αναλάβει την διαδικασία εξυγίανσης, προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να προκύψουν νομικά ερείσματα που θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την διαδικασία επικύρωσης.

Ενδεχόμενο έφεσης

Με γνώμονα την εκφρασμένη αντίθεση επί του σχεδίου από πλευράς της Amerra Capital Partners, δηλαδή του υφιστάμενου βασικού μετόχου της Avramar, θεωρείται βέβαιο ότι θα ασκηθεί κύρια παρέμβαση εναντίον της συμφωνίας εξυγίανσης και, αν αυτή επικυρωθεί, ενδεχομένως να ασκηθεί και έφεση. Το δεδομένο αυτό καθιστά προτεραιότητα την νομική χαλύβδωση του σχεδιασμού εξυγίανσης που θα κατατεθεί.

Όπως αναφέρουν στην «Ν» πηγές που παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες «η σύνθεση του σχεδίου εξυγίανσης αναδεικνύεται σε ιδιαίτερα πολύπλοκη καθώς επί της ουσίας πρόκειται για τρεις διαφορετικούς φακέλους : για την Avramar, την Περσεύς και την Ανδρομέδα (Καλλιέργειες Υδρόβιων Οργανισμών Α.Ε), που έχουν ξεχωριστά assets που πρέπει να προσμετρηθούν να αξιολογηθούν ώστε να προχωρήσει το liquidation. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανάλυσης του σχεδίου εξυγίανσης θα πρέπει οι τρεις αυτοί φάκελοι να συνενωθούν και να «απαντούν» σε όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί η διαδικασία. Εξάλλου πρόκειται για έναν τριμερή σχεδιασμό από την διοίκηση της Avramar, τους βασικούς πιστωτές, ήτοι τις τράπεζες και τον «εξυγιαντή», εν προκειμένω τον προτιμητέο επενδυτή την Aqua Bridge, συνεπώς οι έλεγχοι πρέπει και είναι σχολαστικοί».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πάντως, η καθυστέρηση στην κατάθεση του σχεδίου εξυγίανσης αν και δικαιολογημένη δεν μπορεί να ξεπεράσει το τέλος του Νοεμβρίου καθώς όπως εξηγούν «σε κάθε περίπτωση η 30η Νοεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία καθώς με βάση τα προβλεπόμενα το σχέδιο συντάσσεται με βάση τα στοιχεία ως και τρεις μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης. Στην προκειμένη περίπτωση όλα τα δεδομένα που στοιχειοθετούν τους φακέλους αφορούν την περίοδο μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Στο δυσμενές σενάριο που υπάρξει εκ νέου ανατροπή του χρονοδιαγράμματος και παρέλθει ο Νοέμβριος, τότε πρέπει όλες οι διαδικασίες να ξαναγίνουν από την αρχή με στοιχεία Σεπτεμβρίου».

Πάντως οι αισιόδοξες φωνές εκτιμούν ότι η κατάθεση θα γίνει μέσα στα προβλεπόμενα περιθώρια και η δικάσιμος μπορεί να οριστεί μέσα σε διάστημα 4-5 βδομάδων, ήτοι πριν την εκπνοή του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σχέδιο όρων αναδιάρθρωσης χρέους (term sheet) που υπογράφηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2025, μεταξύ της εταιρείας, των τραπεζών και του προτιμητέου επενδυτή Aqua Bridge, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, οριζόντιο «κούρεμα» του τραπεζικού χρέους, που θα ανέλθει σε ποσοστό περίπου 70%, μέσω της διαδικασίας εξυγίανσης, ενώ προβλέπεται επίσης ότι ο νέος επενδυτής θα εισφέρει συνολικά 60 εκατ.ευρώ.

Οι υποχρεώσεις και τα οικονομικά μεγέθη

Όπως έχει ήδη αναφέρει η «Ν» οι πληροφορίες τοποθετούν τις συνολικές υποχρεώσεις του ομίλου Avramar στις 31/12/2/2024 στα 580,23 εκατ. ευρώ. Οι βραχυπρόθεσμες διαμορφώνονται την ίδια περίδος σε 546,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 340 εκατ. ευρώ αφορούν σε δανειακές υποχρεώσεις, καθώς πέρυσι ο όμιλος προχώρησε στην αναταξινόμηση των εν λόγω δανειακών υποχρεώσεων σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναταξινόμηση των δανειακών υποχρεώσεων, ο όμιλος στο τέλος της περσινής χρήσης φέρεται ότι εμφανίζει αρνητικό κεφάλαιο κίνησης ύψους 159,8 ευρώ. Το λειτουργικό EBITDA αναπροσαρμοσμένο από έκτακτα και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα αναμένεται εξίσου αρνητικό σε περίπου 15,2 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης αρνητικό είναι το πρόσημο και στις ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε 13,28 εκατ.ευρώ.

Οι καθαρές ζημιές διαμορφώνονται στο τέλος της χρήσης του 2024 σε 48,9 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά περίπου 50% έναντι 96,8 εκατ. ευρώ το 2023. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες το σύνολο του ενεργητικού του ομίλου στο τέλος της χρήσης 2024 υπολογίζεται σε 533,6 εκατ. ευρώ, ενώ η αναπόσβεστη αξία στα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία του ομίλου στις 31/12/2024 στα 118,4 εκατ. ευρώ.

Τα περιουσιακά στοιχεία

Σημειώνεται ότι στα περιουσιακά στοιχεία της Avramar στην Ελλάδα περιλαμβάνονται: περί 25 ιχθυογεννητικοί σταθμοί, τρεις μονάδες παραγωγής ιχθυοτροφών, μονάδες εκτροφής σε Ιόνιο και Αιγαίο, μονάδες μεταποίησης και συσκευασίας. Σχετικά με τον κύκλο εργασιών κατά την περσινή χρονιά φέρεται ότι υποχώρησε κατά 19% στα 275,7 εκατ. ευρώ έναντι 340,3 εκατ. ευρώ το 2023.

Σε ο,τι αφορά την εικόνα του 2025 εκτιμάται ότι έχει καταγραφεί βελτίωση με τις πληροφορίες της «Ν» να τοποθετούν το ρυθμό αύξησης στα έσοδα στο 8-9% και το EBITDA να προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ.