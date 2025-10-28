Τράπεζα Πειραιώς: Μεταβίβαση χαρτοφυλακίου με «κόκκινα» δάνεια 250 εκατ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε συμφωνία για τη μεταβίβαση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας 250 εκατ. ευρώ, μέσω τιτλοποίησης (Project Imola).

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και ομολογιακές απαιτήσεις που είχαν ταξινομηθεί ως διακρατούμενες προς πώληση στο τέλος του 2024.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 και εντάσσεται στη στρατηγική εξυγίανσης του ισολογισμού της Τράπεζας και ενίσχυσης των εποπτικών της κεφαλαίων.

Η επίδραση της συναλλαγής στα αποτελέσματα είχε ήδη ενσωματωθεί στα οικονομικά στοιχεία της 30ής Ιουνίου 2025, ενώ η ελάφρυνση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού (RWA) έχει αποτυπωθεί στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Πειραιώς.

Τους τίτλους που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης απέκτησε εταιρεία που διαχειρίζεται η Waterwheel Capital Management L.P., ενώ τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ανέλαβε η Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, εταιρεία αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η κίνηση αυτή αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενεργητική διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ενεργητικού και την περαιτέρω ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης του ομίλου.