Γιατί καθυστερεί η νέα…. απογείωση για τον Ευ. Βασιλάκη

Το… κάτι παραπάνω, ώστε να «ξυπνήσει» εκ νέου τη μετοχή στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου, φαίνεται ότι αναζητά ο Ευτύχης Βασιλάκης, ο οποίος βλέπει την τιμή της Aegean να έχει «κάτσει» κατά σχεδόν -13% σε σχέση με τα ιστορικά υψηλά του καλοκαιριού (15,02 ευρώ/μετοχή).

Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι η επιβατική κίνηση συνεχίζει σε επίπεδα – ρεκόρ, το κόστος των καυσίμων έχει υποχωρήσει αισθητά και οι γεωπολιτικές προκλήσεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε περίοδο αποκλιμάκωσης.

Βέβαια, ο έμπειρος επιχειρηματίας γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το «μυστικό» για το comeback, το οποίο αρκετοί αναλυτές έχουν σπεύσει να προαναγγείλουν.

Άλλωστε, μιλάμε για έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει ζήσει εκ των έσω όλη την πορεία της Aegean προς τους… αιθέρες. Από την εξαγορά της Olympic Air στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας έως τις διαδοχικές συμφωνίες – μαμούθ με την Airbus. Κι από την περιπέτεια της πανδημίας έως την ανάδειξη της ελληνικής αεροπορικής ως μία από τις καλύτερες στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Για τον Ευτύχη Βασιλάκη, λοιπόν, τα οικονομικά στοιχεία του γ’ τριμήνου μπορούν να αποτελέσουν βασικό καταλύτη για την επόμενη ημέρα, αποτυπώνοντας τις ισχυρές προοπτικές τόσο του τρέχοντος 12μήνου όσο και του 2026.

Μην ξεχνάμε, εξάλλου, ότι στο «καυτό» δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου αφενός οι διαθέσιμες θέσεις και η επιβατική κίνηση αυξήθηκαν κατά +5% και +6% αντίστοιχα, αφετέρου η πληρότητα υπερέβη το 85%.

Ελεύθερος ο διάδρομος απογείωσης

Από εκεί και πέρα, όμως, άνοδο κατά +9% αναμένεται στις διαθέσιμες θέσεις και στο δ’ τρίμηνο, σε μια προσπάθεια της διοίκησης να αμβλύνει την εποχικότητα και να ενισχύσει την κερδοφορία.

Στα «συν» για τον Έλληνα «βασιλιά» των αιθέρων θα πρέπει να προσμετρήσουμε τόσο τη μείωση του κόστους των αεροπορικών καυσίμων, όσο και την ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου, η οποία επίσης επηρεάζει θετικά το τελικό αποτέλεσμα, καθώς ένα σημαντικό μέρος των εξόδων πραγματοποιείται στο αμερικανικό νόμισμα.

Βέβαια, ο ουρανός για τον Ευτύχη Βασιλάκη, ο οποίος μόλις πριν λίγους μήνες σήκωσε από την αγορά το ποσό των 250 εκατ. ευρώ και ο οποίος ήδη φέρεται να εξετάζει τα επόμενα βήματα για την επένδυση στην ισπανική Volotea, δεν είναι τελείως… ανέφελος.

Τα κόστη για την αυστηρή περιβαλλοντική συμμόρφωση και οι συνεχιζόμενες ανάγκες σε έλεγχο, συντήρηση και επισκευή των κινητήρων GTF στα Airbus A320 neo, θέτουν συγκεκριμένα εμπόδια στο επιχειρησιακό έργο.

Ωστόσο, το «γεμάτο» ταμείο (841 εκατ. ευρώ) και οι καθαρές ταμειακές ροές (253 εκατ. ευρώ), σε συνδυασμό με την επεκτατική στρατηγική στο πεδίο των δρομολογίων και των προσφερόμενων θέσεων, εξακολουθούν να κρατούν… ελεύθερο τον διάδρομο απογείωσης για την εταιρεία του Ευτύχη Βασιλάκη.

