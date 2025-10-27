Logo Image

Σε επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» αναβάθμισε η Fitch την Τράπεζα Πειραιώς

Θετικά σχόλια και για την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής

Σε BBB- με σταθερές προοπτικές αναβαθμίστηκε η επενδυτική βαθμίδα της Τράπεζας Πειραιώς από τον οίκο αξιολόγησης Fitch, ενώ θετικά σχολίασε ο οίκος αξιολόγησης και την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι η Εταιρεία και η θυγατρική της, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Πειραιώς» ή η «Τράπεζα»), αναβαθμίστηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings («Fitch») στην επενδυτική βαθμίδα «ΒΒΒ-» με σταθερές προοπτικές. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς πλέον η Πειραιώς αξιολογείται σε επενδυτική βαθμίδα από τρεις εκ των  τεσσάρων μεγαλύτερους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.

Συγκεκριμένα, ο οίκος Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση χρέους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Πειραιώς κατά μία βαθμίδα σε «BΒΒ-» από «ΒΒ», και την αξιολόγηση του χρέους μειωμένης εξοφλητικής προτεραιότητας Tier 2 της Εταιρείας σε «BB» από «BB-».

Σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Fitch, οι βασικοί παράγοντες για την αναβάθμιση είναι η ισχυρή θέση της Πειραιώς στην Ελλάδα, το βιώσιμο μακροπρόθεσμα επιχειρηματικό μοντέλο, η σταθερή κερδοφορία, η επιτυχημένη εξυγίανση και αναδιάρθρωση, καθώς και η αυξημένη ψηφιοποίηση. Η αναμενόμενη εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δραστηριότητες της Πειραιώς και να βελτιώσει περαιτέρω την διαφοροποίηση των πηγών εσόδων της, σύμφωνα με τον οίκο Fitch.

