Τα τρία σενάρια αξίας 296 εκατ. ευρώ για τον «deal maker» της Quest

Ένα «δώρο» αξίας 296 εκατ. ευρώ ενδέχεται να λάβει μέσα στη νέα εβδομάδα ο Θεόδωρος Φέσσας της Quest Συμμετοχών, ο οποίος έχει επανειλημμένως αποδείξει ότι γνωρίζει να κάνει… σπουδαία deal.

Και η περίπτωση της ACS Courier δεν φαίνεται να αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα, αν λάβουμε υπόψη τις πολλά υποσχόμενες «ουρές» της περσινής συμφωνίας με τη γερμανική GLS.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΒ, τον Οκτώβριο του 2024, προχώρησε στην πώληση του 20% των μετοχών της ACS στη γερμανική GLS, η οποία είναι θυγατρική του Ομίλου IDS, δηλαδή των πρώην Βρετανικών Βασιλικών Ταχυδρομείων.

Στο deal, όμως, περιλαμβάνεται και call option, το οποίο αφορά το εναπομείναν 80% της ταχυδρομικής εταιρείας. Έτσι, οι Γερμανοί έχουν δικαίωμα στις 31 Οκτωβρίου του 2025 να αποκτήσουν το 100% της ACS, καταβάλλοντας ένα επιπλέον ποσό της τάξης των 296 εκατ. ευρώ (για το 20% είχαν δώσει 74 εκατ. ευρώ). Ας σημειωθεί ότι, εφόσον δεν προκύψουν άμεσα εξελίξεις, προβλέπεται και «δεύτερη ευκαιρία» στις 30 Οκτωβρίου του 2026.

Το σίγουρο είναι, επομένως, ότι ο Θεόδωρος Φέσσας θα λάβει τον έξτρα «μποναμά» των 296 εκατ. ευρώ είτε την προσεχή Παρασκευή είτε σ΄ έναν χρόνο από σήμερα. Αυτό, όπως είναι εύλογο, θα δώσει νέο «μπουστάρισμα» στο ταμειακό απόθεμα της Quest Holdings, το οποίο εξασφαλίζει στον έμπειρο επιχειρηματία ένα ευρύ περιθώριο επιλογών. Από νέες επενδύσεις και εξαγορές εταιρειών έως μεγαλύτερες διανομές προς τους μετόχους.

Σήμερα, τα χρηματικά διαθέσιμα του Ομίλου ξεπερνούν τα 131,5 εκατ. ευρώ. Ακόμη κι αν αφαιρέσουμε το σύνολο του δανεισμού (130,9 εκατ. ευρώ) και τις υποχρεώσεις από μισθώσεις (40,9 εκατ. ευρώ), τότε ο λεγόμενος καθαρός δανεισμός ανέρχεται μόλις σε 40,3 εκατ. ευρώ.

Το… τρίτο σενάριο

Φυσικά, για τον Θεόδωρο Φέσσα υπάρχει και ένα τρίτο σενάριο: Να μην γίνει άσκηση του call option ούτε φέτος ούτε του χρόνου και ο ίδιος να προχωρήσει στην ανάκτηση του 20% της ACS, κάτι το οποίο επ’ ουδενί θα πρέπει να θεωρείται καταστροφή, αν αναλογιστούμε ότι αυτήν τη στιγμή η ταχυδρομική θυγατρική συνιστά το πλέον κερδοφόρο «χαρτί» του Ομίλου (καθαρά κέρδη 7,2 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2025).

Πρόκειται, μάλλον, για μια κατάσταση win-win για τον επικεφαλής της Quest Συμμετοχών, ο οποίος πέραν των παραπάνω έχει πάντα στο μυαλό του και την επόμενη ημέρα της UniSystem, δηλαδή του δεύτερου πολυτιμότερου asset της εισηγμένης ( καθαρά κέρδη 5,7 εκατ. ευρώ στο α’ εξάμηνο), για το οποίο τα σενάρια έχουν εκ νέου «φουντώσει».

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)