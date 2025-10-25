Η ΔΕΗ «μετράει» τον σφυγμό της αγοράς για το AI gigafactory

Κυβέρνηση και ΔΕΗ επιχειρούν να «μυήσουν» την αγορά στην πρόταση δημιουργίας στη Δυτική Μακεδονία ενός εκ των 5 gigafactories Τεχνητής Νοημοσύνης (TN) που σχεδιάζονται στην Ευρώπη, στο πλαίσιο σχετικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόταση της ΔΕΗ παρουσιάστηκε χθες σε εκδήλωση που οργάνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, άλλα μέλη της κυβέρνησης και εκπρόσωποι από τις αγορές της ναυτιλίας, της φαρμακοβιομηχανίας του τουρισμού, των τραπεζών και των υποδομών.

Στόχος της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων, ήταν η κινητοποίηση της αγοράς προκειμένου να ποσοτικοποιήσει τις ανάγκες της σε υποδομές ΤΝ. Η σχετική συζήτηση θα επαναληφθεί.

Το σχέδιο της Ε.Ε.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έχει καταθέσει πρόταση στην ΕΕ για τη κατασκευή γιγαντιαίου κέντρου δεδομένων, σχεδιασμένου και βελτιστοποιημένου ειδικά για τις ανάγκες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόκειται για επένδυση της τάξεως των 3 με 5 δισ. ευρώ (το καθένα από γιγαντιαία εργοστάσια ΤΝ) με την ΕΕ να έχει ανακοινώσει ότι για το σύνολο τους θα κινητοποιηθούν συνολικά πόροι 20 δισ. ευρώ, τμήμα των 200 δισ. που θα επενδυθούν στην ΤΝ, προκειμένου η Ευρώπη να αποκτήσει τις δικές της κρίσιμες υποδομές.

Όπως είναι γνωστό η ΕΕ έχει μείνει πίσω, σε σχέση με τις ΗΠΑ και την Κίνα, χώρες στις οποίες για τις υποδομές αυτές έχουν επενδύσει ήδη οι τεχνολογικοί τους κολοσσοί (Microsoft, Google, Amazon, Meta και Baidu, Alibaba, Tencent, Huawei).

Το μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων που θα διατεθούν για τα gigafactories θα προέλθει από τον ιδιωτικό τομέα (τουλάχιστον το 65%). Επιπρόσθετα η ΕΕ έχει ανακοινώσει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για την ανάπτυξη των AI gigafactories.

Να σημειωθεί ότι εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία gigafactories κατέθεσαν συνολικά 76 φορείς, από 16 κράτη γεγονός που σημαίνει ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Στους ενδιαφερόμενους περιλαμβάνονται μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρίες από τις αγορές των κέντρων δεδομένων, των τηλεπικοινωνιών, της ενέργειας καθώς και επενδυτές. Η διαδικασία βρίσκεται στο αρχικό στάδιο. Η υποβολή των δεσμευτικών προτάσεων έχει προγραμματιστεί για το τέλος του 2025.

Ανεξάρτητα από την τύχη της πρότασης προς την ΕΕ η ΔΕΗ σχεδιάζει να προχωρήσει στη δημιουργία κέντρων δεδομένων στη Δυτική Μακεδονία στις πρώην λιγνιτικές περιοχές και για το σκοπό αυτό βρίσκεται σε αναζήτηση συνεργατών και από το χώρο των hyperscalers (κολοσσοί της τεχνολογίας που λειτουργούν μεγάλες υποδομές cloud και data centers, ικανές να κλιμακώνονται μαζικά, ανάλογα με τη ζήτηση).