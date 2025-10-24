Logo Image

Jumbo: Εξαγόρασε εμπορικό κέντρο της Eurobank στην Πάτρα

ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / INTIME NEWS

Έναντι 10.825.621 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας

Oλοκληρώθηκε  από την “Jumbo” , η εξαγορά του 100% της εταιρείας Herald 2, θυγατρικής της Eurobank, ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου VESO MARE  στην Πάτρα, όπου η εταιρεία διατηρεί ήδη κατάστημα.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 10.825.621 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της εταιρίας.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση:

«Κατόπιν των ανωτέρω, η JUMBO κατέστη μοναδική μέτοχος της ΗERALD 2, κατέχοντας το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, τα οποία ενσωματώνονται σε 196.036.762 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 0,04 ευρώ έκαστη».

