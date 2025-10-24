Στην Power Sub Link SA η υλοποίηση του εμβληματικού υποθαλάσσιου έργου της Mobily στην Ερυθρά Θάλασσα

Την υλοποίηση του εμβληματικού υποθαλάσσιου έργου της Mobily στην Ερυθρά Θάλασσα αναλαμβάνει η Power Sub Link SA, ελληνική εταιρεία με διεθνή παρουσία και ηγετική θέση στις προηγμένες τεχνολογίες υποθαλάσσιων εγκαταστάσεων και ναυπηγικής μηχανικής, μετά από συμφωνία που υπέγραψε με την Mobily, μία από τις κορυφαίες εταιρείες Τεχνολογίας, Μέσων και Τηλεπικοινωνιών στη Σαουδική Αραβία.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση για την Ελλάδα, καθώς η Power Sub Link θα αναλάβει την πλήρη εκτέλεση του εμβληματικού έργου Mobily Red Sea Cable (MRSC), που περιλαμβάνει τον αναλυτικό σχεδιασμό, την υποθαλάσσια έρευνα, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη διασύνδεση, τις δοκιμές και τη θέση σε λειτουργία του νέου υποθαλάσσιου συστήματος.

Έργο στρατηγικής σημασίας για τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο

Το Mobily Red Sea Cable (MRSC) είναι το πρώτο πλήρως ιδιόκτητο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα της Mobily που θα προσαιγιαλωθεί σε δύο στρατηγικά σημεία κατά μήκος της Ερυθράς Θάλασσας – στη Ντούμπα της Σαουδικής Αραβίας και στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Από εκεί, το MRSC θα συνδέει τον Περσικό Κόλπο και τις γειτονικές χώρες με την Αίγυπτο, μέσω των προηγμένων ψηφιακών διαδρόμων της Mobily, ενώ θα διασυνδέεται με πολλαπλά διεθνή υποθαλάσσια καλωδιακά συστήματα που καταλήγουν στην Αίγυπτο.

Το έργο αποτελεί ορόσημο για την ενίσχυση της περιφερειακής συνδεσιμότητας και αναβαθμίζει τον ρόλο της Σαουδικής Αραβίας ως κεντρικού κόμβου παγκόσμιας τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης.

Μέσω του MRSC, η Mobily θα δημιουργήσει νέες διαδρομές σύνδεσης μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας, ενισχύοντας την χωρητικότητα, την αξιοπιστία και την ευελιξία των διεθνών τηλεπικοινωνιακών της υποδομών. Το σύστημα θα βελτιώσει τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα των δικτύων, καλύπτοντας την αυξανόμενη ζήτηση για δεδομένα και υπηρεσίες υψηλής διαθεσιμότητας.

Ο Thamer A. Alfadda, ανώτερος αντιπρόεδρος Χονδρικών & Διασυνδεδεμένων Υπηρεσιών της Mobily, δήλωσε:

«Το έργο Mobily Red Sea Cable αποτελεί στρατηγικό ορόσημο τόσο για τη Mobily όσο και για το Βασίλειο, εδραιώνοντας τη Σαουδική Αραβία ως κεντρικό κόμβο παγκόσμιας ψηφιακής συνδεσιμότητας. Το νέο αυτό σύστημα θα ενισχύσει την ικανότητά μας να συνδέουμε τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες συνεργασίας και ανάπτυξης στην περιοχή, σε πλήρη ευθυγράμμιση με το όραμα Saudi Vision 2030.»

Σύμβολο τεχνολογικής υπεροχής και περιφερειακής συνεργασίας

Ο διευθύνων σύμβουλος της Power Sub Link SA, Βύρωνας Σκαφτούρος, από την πλευρά του, τόνισε:

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που μια ελληνική εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση ενός τόσο σημαντικού έργου διεθνούς εμβέλειας. Η συνεργασία μας με τη Mobily αναδεικνύει την τεχνογνωσία, την αξιοπιστία και την επιχειρησιακή αριστεία της Power Sub Link στην εκτέλεση σύνθετων υποθαλάσσιων έργων.

Το Mobily Red Sea Cable είναι σύμβολο τεχνολογικής υπεροχής και περιφερειακής συνεργασίας. Με την εμπειρία και τις ολοκληρωμένες μας δυνατότητες στη σχεδίαση, τη μηχανική και την εγκατάσταση υποθαλάσσιων συστημάτων, δεσμευόμαστε να παραδώσουμε ένα έργο παγκόσμιας κλάσης, που θα συμβάλει ενεργά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Σαουδικής Αραβίας και στην ενίσχυση της παγκόσμιας συνδεσιμότητας».

Ανάπτυξη κρίσιμων και διαφοροποιημένων διαδρομών

Ο Γιώργος Παχατουρίδης, Director of Legal and Corporate Affairs της Power Sub Link SA, προσέθεσε:

«Το έργο αυτό αποτελεί ορόσημο για τη Mobily και ολόκληρη την περιοχή, και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε στην υλοποίηση του οράματός της για την ανάπτυξη κρίσιμων και διαφοροποιημένων διαδρομών, οι οποίες ενισχύουν την ανθεκτικότητα της παγκόσμιας υποθαλάσσιας συνδεσιμότητας.

Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική της Power Sub Link ως αξιόπιστου διεθνούς εταίρου, αλλά και την ικανότητα της Ελλάδας να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε έργα υψηλής τεχνολογίας και στρατηγικής σημασίας».

«Η ανάθεση του έργου “με το κλειδί στο χέρι” στην Power Sub Link επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της Mobily στις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες της εταιρείας να υλοποιεί πολύπλοκα έργα υποθαλάσσιων υποδομών με τεχνική υπεροχή, ασφάλεια και απόλυτη συνέπεια στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα.

Η επιτυχία αυτή αποτελεί ορόσημο για την ελληνική τεχνολογική εξωστρέφεια, ενισχύοντας το διεθνές αποτύπωμα της Power Sub Link στη Μέση Ανατολή και επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να πρωταγωνιστεί σε έργα αιχμής που διαμορφώνουν το μέλλον της παγκόσμιας συνδεσιμότητας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Power Sub Link