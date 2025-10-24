Τιτάν: Αναβάθμισε τις προοπτικές της «Τιτάν»

Η Fitch Ratings αναβάθμισε το outlook του Ομίλου TITAN σε θετικό από σταθερό, διατηρώντας την μακροπρόθεσμη πιστοληπτική του ικανότητα στο «BB+».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αναβάθμιση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της στις ισχυρές χρηματοοικονομικές βάσεις του ομίλου που στηρίζονται στην κερδοφορία, τη μειωμένη μόχλευση και την προσεκτική διαχείριση κεφαλαίων.

Συνέπεια στην κερδοφορία και στην χρηματοοικονομική πολιτική

Στην έκθεσή της, η Fitch επισημαίνει τα βελτιωμένα κέρδη και τις ισχυρές ταμειακές ροές της «Τιτάν», που ενισχύουν τον ισολογισμό και ανοίγουν τον δρόμο για πιθανές μελλοντικές αναβαθμίσεις. Κλειδί για τη θετική προοπτική είναι η συνέπεια στην κερδοφορία και στην χρηματοοικονομική πολιτική, καθώς και η ισχυρή παρουσία του σε πολλαπλές αγορές.

Η συνετή διαχείριση της μόχλευσης και η βιώσιμη ανάπτυξη παραμένουν βασικοί πυλώνες της ενισχυμένης πιστοληπτικής ικανότητας του ομίλου.

Η θετική προοπτική αναδεικνύει τη χρηματοοικονομική πειθαρχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη του «Τιτάνα», ενισχύει την αξιοπιστία του στους επενδυτές και του δίνει τη δυνατότητα να επενδύει και να καινοτομεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ