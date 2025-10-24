Logo Image

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών: Πόσες εταιρείες πήραν «πράσινο φώς», πόσες απορρίφθηκαν

Επιχειρήσεις

Εθνικό Μητρώο Νεοφυών: Πόσες εταιρείες πήραν «πράσινο φώς», πόσες απορρίφθηκαν

4 επιχειρήσεις εγγράφηκαν με τη διαδικασία fast track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση διότι πληρούν τις προϋποθέσεις

 Τις 879, έφτασαν οι επιχειρήσεις που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ), μετά και την εγγραφή 22 επιπλέον εταιρειών.

Οι 4 επιχειρήσεις εγγράφηκαν με τη διαδικασία fast track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση διότι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, και 18 επιχειρήσεις εγγράφηκαν μετά την αξιολόγησή τους ως προς την πλήρωση των κριτηρίων, δηλαδή της καινοτομίας και την προοπτική ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

Με άλλη απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη, που  δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για εγγραφή 22 επιχειρήσεων, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας ή και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι απορριφθείσες επιχειρήσεις της συγκεκριμένης απόφασης, υπέβαλαν αιτήσεις προς εγγραφή στον πρώτο και δεύτερο κύκλο για το 2025 και διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

