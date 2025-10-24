EFA Group: Επένδυση στη Realiscape

Σε νέα επένδυση στη Realiscape, μία αμιγώς ελληνική εταιρεία με υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό και αντικείμενο δραστηριότητας σε τεχνολογίας αιχμής, με έμφαση τον τομέα της άμυνας, επένδυσε ο Όμιλος EFA Group.

Η Realiscape, με έδρα την Πάτρα, εξειδικεύεται σε προηγμένα συστήματα προσομοίωσης και ανάλυσης τακτικών δεδομένων για τους τομείς της άμυνας, της ασφάλειας, της βιομηχανίας και της ναυτιλίας.

Όπως τόνισε ο Σπύρος Αγοργιανίτης, CEO της Realiscape, «η ένταξη της Realiscape στο οικοσύστημα του EFA Group ανοίγει νέους ορίζοντες ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Συνδυάζοντας την ήδη υψηλή εξειδίκευση, καινοτομία και εμπειρία μας με την τεχνογνωσία και το εκτεταμένο διεθνές δίκτυο του EFA Group, η εταιρεία στοχεύει να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της στην ελληνική και διεθνή αγορά με την παραγωγή καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων».

Άνω των 10 εκατ. ευρώ η επένδυση

Στο πλαίσιο της επένδυσης ο Όμιλος αποκτά αρχικά ένα σημαντικό μειοψηφικό ποσοστό συμμετοχής στη Realiscape, κυρίως με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με συμφωνία εξαγοράς πλειοψηφίας το 2027.

Η επένδυση αυτή, που αναμένεται συνολικά να ξεπεράσει τα 10 εκατ. ευρώ το 2027-2028, σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη του EFA Group στο ελληνικό τεχνολογικό οικοσύστημα και ενισχύει περαιτέρω τη δέσμευσή του για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και καινοτομία.

Ειδικότερα, η στρατηγική επένδυση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής του Ομίλου για ενίσχυση των δυνατοτήτων του με καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες που συμπληρώνουν το υπάρχον οικοσύστημά του, και για υποστήριξη δυναμικά αναπτυσσόμενων ελληνικών επιχειρήσεων με υψηλή προστιθέμενη αξία.

Όπως τόνισε ο Νίκος Καλογιάννης, CEO της EFA Ventures, εταιρείας του ομίλου EFA Group, «η συγκεκριμένη επένδυση ενισχύει τις τεχνολογικές δυνατότητες του EFA Group, μέσω της ενσωμάτωσης προηγμένων λύσεων όπως η προσομοίωση συστημάτων, η τακτική εκπαίδευση και η συνθετική απεικόνιση καλύπτοντας μεγάλο φάσμα επιχειρησιακών και εκπαιδευτικών αναγκών σε τεχνολογίες, συστήματα και ολοκληρωμένες λύσεις που ανήκουν στο οικοσύστημα του EFA Group, προσφέροντας ουσιαστικά επιχειρησιακά οφέλη στους τελικούς χρήστες και πελάτες του Ομίλου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η εκπαίδευση και αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας θα βασίζεται πλέον σε ρεαλιστικά σενάρια μάχης εντός χώρου μικτής πραγματικότητας, προσφέροντας στο προσωπικό μια μοναδική εμπειρία τακτικής προσομοίωσης και ανάλυσης, συμβάλλοντας έτσι ενεργά στη μετάβαση προς ένα πιο απαιτητικό, διασυνδεδεμένο και αποτελεσματικό επιχειρησιακό περιβάλλον μειώνοντας παράλληλα το απαιτούμενο κόστος εκπαίδευσης».

Από την πλευρά του, ο Γιώργος Μενεξής, CEO της SCYTALYS, εταιρείας του ομίλου EFA Group, σημείωσε πως «με την επένδυση του EFA Group στη Realiscape διευρύνουμε τις δυνατότητές μας στην εκπαίδευση, επιχειρησιακή προετοιμασία και λήψη αποφάσεων στο σύγχρονο θέατρο των Στρατιωτικών Επιχειρήσεων.

Συνδυάζοντας την πολύχρονη τεχνογνωσία μας στη διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση τακτικών συστημάτων C4ISR, με την εξειδίκευση της Realiscape σε τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας (VR/AR), τρισδιάστατης απεικόνισης και προσομοίωσης, ενοποιούμε επιχειρησιακά συστήματα με πραγματικά δεδομένα πεδίου».