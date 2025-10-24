Regency Entertainment: Διατήρηση μεριδίων και αύξηση κερδών ο στόχος του ομίλου – Στα 163,2 εκατ. ο τζίρος το 2024

H διατήρηση των μεριδίων της στον κλάδο των καζίνο στην Ελλάδα τόσο σε έσοδα όσο και σε επισκέψεις και η αύξηση των λειτουργικών της κερδών αποτελούν στόχο για τον όμιλο Regency Entertainment, σύμφωνα με την έκθεση των ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2024.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση αυξήθηκε σε 163,2 εκατ.ευρώ από 151,6 εκατ.ευρώ το 2023. Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,9 εκατ.ευρώ έναντι ζημιών 5,8 εκατ.ευρώ το 2023. Πρωτιά εξασφάλισε το Καζίνο της Θεσσαλονίκης, στη δεύτερη θέση το Καζίνο της Πάρνηθας, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς.

Πορεία αγοράς

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής έκθεσης τoυ ομίλου Regency Entertainment, το 2024 η ελληνική αγορά καζίνο έκλεισε με αύξηση των εσόδων κατά +9,5% και με μικρή πτώση των επισκέψεων κατά -0,3% σε σχέση με το 2023. Σε αυτό το πλαίσιο, η «Regency Entertainment Α.Ε.» που ελέγχει το Καζίνο της Θεσσαλονίκης έκλεισε το 2024 με μείωση της επισκεψιμότητας -3,8% αλλά αύξηση των εσόδων παιχνιδιών κατά +1,5% σε σχέση με το 2023. Ωστόσο η Regency Entertainment AE διατήρησε την πρώτη θέση στην ελληνική αγορά καζίνο σε μερίδιο αγοράς στις επισκέψεις που διαμορφώθηκε στο 29,4% από 30,5% και σε μερίδιο αγοράς στα έσοδα παιχνιδιών που ανήλθε στο 32,0% από 34,5%.

Η θυγατρική εταιρεία του ομίλου «North Star Ψυχαγωγική και Τουριστική Α.Ε.» που ελέγχει το Καζίνο της Πάρνηθας έκλεισε το 2024 με αύξηση στα έσοδα παιχνιδιών στο +14,4% και με αύξηση των επισκέψεων στο +3,4% σε σχέση με το 2023. H συγκεκριμένη εταιρεία κατέχει τη δεύτερη θέση στην ελληνική αγορά καζίνο τόσο σε μερίδιο αγοράς στα έσοδα παιχνιδιών φτάνοντας στο 28,5% από 27,2% το 2023 όσο και σε μερίδιο αγοράς στις επισκέψεις με 28,0% από 27,0% το 2023, ακολουθώντας την Regency Entertainment Α. Ε.

Να σημειωθεί ότι ο όμιλος Regency Entertainment διαθέτει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο φιλοξενίας και ψυχαγωγίας, το οποίο περιλαμβάνει το Regency Casino Mont Parnes στην Αθήνα, το πολυδιάστατο συγκρότημα Regency Casino Thessaloniki, το Hyatt Regency Hotel και το Vergina Theatro, στη Θεσσαλονίκη. O όμιλος επίσης προχωρά με την επένδυση «Voria» στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας στο Μαρούσι. Το καλοκαίρι του 2025 η Regency Entetainment διεύρυνε το χαρτοφυλάκιό της. Συγκεκριμένα η Κοινοπραξία των SkillOnNet και Regency Entertainment εξασφάλισε άδεια λειτουργίας στην ελληνική αγορά, με απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), για το λανσάρισμα μιας νέας online πλατφόρμας τυχερών παιχνιδιών, σχεδιασμένη με γνώμονα την εκτενή εμπειρία που κατέχουν αμφότερες οι εταιρείες, στη διεθνή αγορά online τυχερών παιχνιδιών και στην ελληνική αγορά καζίνο, αντίστοιχα.