«Ξεμπλοκάρει» ο διαγωνισμός για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Φαληρικό Όρμο

«Ξεμπλοκάρει» θεωρητικά ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής για τη «Δημιουργία Αστικού Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο», προϋπολογισμού 320 εκατ. ευρώ (με το ΦΠΑ).

Η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) απέρριψε την προδικαστική προσφυγή που υπεβλήθη από τον Όμιλο Aktor με τον ισχυρισμό πως η διακήρυξη του έργου εμπεριέχει όρους (οικονομικούς, χρηματοοικονομικούς, απαιτήσεις για κοινοπραξίες, κύκλους εργασιών, τεχνικά ζητήματα) που εμποδίζουν τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, σημειώνουμε πως ο διαγωνισμός «ξεπαγώνει» θεωρητικά γιατί ο κατασκευαστικός Όμιλος έχει τη δυνατότητα να προσφύγει για το ίδιο θέμα στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κάτι το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχει ακόμα αποφασίσει.

Η κατασκευαστική αγορά αναμένει με ενδιαφέρον αν η Περιφέρεια θα προχωρήσει άμεσα στο να ορίσει εκ νέου ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών.

«Αένον»

Το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Φαληρικό Όρμο με την ονομασία «Αένον» εκτείνεται σε μια συνολική επιφάνεια 541 στρεμμάτων και εφόσον υλοποιηθεί θα εξελιχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους χώρους πρασίνου της Αττικής, προσελκύοντας, βάση των εκτιμήσεων της Περιφέρειας, κάθε χρόνο περί τα 3,8 εκατομμύρια επισκέπτες. Περίπου το 75% της έκτασής του θα καλύπτεται από φυτεύσεις (343 στρέμματα) με περισσότερα από 4.000 δέντρα και πάνω από 210.000 φυτά.

Το υπόλοιπο 25% του Πάρκου θα αξιοποιηθεί για ήπιες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Ο σχεδιασμός προβλέπει γήπεδα και ποδηλατοδρόμους, πολυχώρους άσκησης, υποδομές για κοινωνικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες για παιδιά με εκπαιδευτικό ή θεματικό προσανατολισμό, καθώς και μικρές εμπορικές χρήσεις χαμηλής όχλησης. Συνολικά, θα ανεγερθούν 5.700 τετραγωνικά μέτρα νέων κτιρίων για τις λειτουργίες του πάρκου, ενώ θα δημιουργηθούν και τρεις νέοι χώροι στάθμευσης, συνολικής χωρητικότητας 850 οχημάτων.

Εμπνευσμένο από τις αρχές του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus, η φιλοδοξία για το «Αέναον» είναι να αποτελέσει πρότυπο σχεδιασμού που συνδυάζει την αισθητική, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Η ανάπλαση οργανώνεται γύρω από πέντε θεματικούς άξονες, καθένας με τον δικό του συμβολισμό, που σχετίζονται με τη φύση και την επιστήμη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τις καλλιτεχνικές δράσεις και τον ναυταθλητισμό. Οι άξονες αυτοί θα λειτουργήσουν ως συνδετικοί κρίκοι μεταξύ των όμορων δήμων και του Μητροπολιτικού Πάρκου, ενώ παράλληλα θα συμβάλουν στην «έξοδο» της πόλης προς τη θάλασσα, μέσα από την ανάδειξη των ποταμών Ιλισού και Κηφισού και τη διαμόρφωση ανοιχτών υδάτινων καναλιών και κολυμβητικών δεξαμενών.