ΟΤΕ: Αναπροσαρμογές στα πάγια κινητής τηλεφωνίας – Από 1η Δεκεμβρίου

Σε αναπροσαρμογή της τιμής του μηνιαίου παγίου στα συμβόλαια κινητής τηλεφωνίας από 1η Δεκεμβρίου κατά 2,6%, ποσοστό ίσο με τον πληθωρισμό του 2024, προχωρά ο ΟΤΕ.

Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στους Γενικούς Όρους Παροχής Υπηρεσιών Κινητής (παρ. 9.2α).

Η εν λόγω αύξηση δεν αφορά στη σταθερή, στην καρτοκινητή και το Mobile Internet.

Η μέση μηνιαία αύξηση ανέρχεται περίπου σε 0,6 ευρώ, θα συνοδευτεί από επιπλέον παροχές στην κινητή (GB και λεπτά ομιλίας) και, σύμφωνα με τη διοίκησή του, είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο ΟΤΕ να συνεχίσει να επενδύει σε σύγχρονα δίκτυα και υπηρεσίες.

Τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των τιμολογίων τους λόγω πληθωρισμού στο σύνολο των υπηρεσιών τους (όχι μόνο στην κινητή) έχουν αξιοποιήσει ήδη, Nova και Vodafone.

H Nova εφαρμόζει από την 1/2/2025 αύξηση ίση με το ποσοστό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) του 2024 στις υπηρεσίες κινητής, σταθερής, διαδικτύου και συνδρομητικής τηλεόρασης και η Vodafone από το 2022 είχε προβλέψει στα συμβόλαια της σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αύξηση στο μηνιαίο πάγιο μέχρι 1,5 ευρώ τον 13ο μήνα του συμβολαίου την οποία και έχει εφαρμόσει.

Να σημειωθεί ότι βάσει στοιχείων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) βασισμένων στην ΕΛΣΤΑΤ η αύξηση στον υποδείκτη Επικοινωνίες από τις αρχές του 2025 ήταν 0,9% μικρότερη από την αύξηση του ΓΔΤΚ (2%). Περαιτέρω την πενταετία 2020 – 2025 ο ΓΔΤΚ αυξήθηκε συνολικά 21% ενώ ο υποδείκτης Επικοινωνίες σημείωσε μείωση 6%.