Alpha Bank: Προσφορές άνω των 3 δισ. για το πράσινο ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ

Ρεκόρ ζήτησης με προσφορές άνω των €3 δισ. (υπερκάλυψη κατά έξι φορές) και ιστορικά χαμηλό επιτόκιο, συγκέντρωσε το πρώτο «πράσινο» ομόλογο της Alpha Bank υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €500 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, της Τράπεζας «περισσότεροι από 140 διεθνείς επενδυτές συμμετείχαν, επιβεβαιώνοντας την ανανεωμένη εμπιστοσύνη των αγορών στη δυναμική, τη σταθερότητα και τις προοπτικές της Alpha Bank — εμπιστοσύνη που ενισχύεται περαιτέρω μέσα από τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit.

Η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε εντυπωσιακή: μέσα σε μόλις μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ξεπεράσει το €1,5 δισ. υπογραμμίζοντας την ένταση και το βάθος του επενδυτικού ενδιαφέροντος.

Η ποιότητα των επενδυτών ήταν εξίσου αξιοσημείωτη, με πολλές εντολές να υπερβαίνουν τα €50 εκατ., γεγονός που «αναδεικνύει τη στροφή των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών προς την Ελλάδα και την Alpha Bank».

Ιστορικά χαμηλό πιστωτικό περιθώριο

Η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Τράπεζα να μειώσει το πιστωτικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης από τις αρχικές εκτιμήσεις, καταλήγοντας σε τελική τιμολόγηση 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap – το χαμηλότερο spread που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα σε αντίστοιχη έκδοση.

Η έκδοση αυτή αποτελεί την πρώτη πράσινη συναλλαγή στην ιστορία της Alpha Bank και ταυτόχρονα την πρώτη πλήρως “investment grade” έκδοση της Τράπεζας.

Με αυτή την κίνηση, η Alpha Bank ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, διοχετεύοντας τα αντληθέντα κεφάλαια σε πράσινα έργα και χρηματοδοτήσεις που προάγουν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.