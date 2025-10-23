Logo Image

Eurobank: Προσωρινή παύση του προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών

Στην απόκτηση 879.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης €3,4156, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €3.002.347,79 προχώρησε η  «Eurobank Holdings»

Στην απόκτηση 879.000 ιδίων μετοχών, που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με μέση τιμή κτήσης €3,4156, ανά μετοχή και συνολικό κόστος €3.002.347,79 προχώρησε η  «Eurobank Holdings»,  στο πλαίσιο του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών, που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων.

Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Eurobank Holdings: 

«(α)  στις 21.10.2025 διακόπηκε το Πρόγραμμα  Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών που εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Eurobank Holdings στις 30.04.2025 και

(β) κατέχει συνολικά 54.228.394 ίδιες μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,4749% του καταβεβλημένου – κατά την ημερομηνία λήψης της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε το Πρόγραμμα – μετοχικού κεφαλαίου.

Η υλοποίηση του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών θα συνεχιστεί από την «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης με απορρόφηση της Eurobank Holdings από την Τράπεζα και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α., που αναμένονται στα μέσα Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της στις 22.10.2025.

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών από την Τράπεζα δε θα ξεπεράσει το ποσό των 122.919.881,27 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο εναπομείναν ποσό του Προγράμματος και θα λήξει την 29η Απριλίου 2026.

Όλες οι Ίδιες Μετοχές της Eurobank Holdings θα ακυρωθούν την ημέρα της ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης.

Σημειώνεται ότι η συνέχιση της υλοποίησης του Προγράμματος τελεί υπό τη σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».

