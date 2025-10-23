Το «παράδοξο» της Oklo: Η start-up των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και των μηδέν εσόδων

Έσοδα «μηδέν». Πελάτες, μηδέν. Άδεια λειτουργίας… ούτε. Αλλά, η νεοσύστατη εταιρεία πυρηνικής τεχνολογίας Oklo, έχει ενθουσιώδεις επενδυτές που εκτόξευσαν την αξία της στο χρηματιστήριο, σε πάνω από 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Μία αύξηση άνω του 500% από την αρχή του έτους. Προκαλεί ωστόσο ανησυχίες, ενώ πολλοί είναι σκεπτικιστές απέναντι στην τεχνολογία που θέλει να χρησιμοποιήσει.

Aπό πού πορεύεται η επιτυχία της Oklo, από τις επιχειρήσεις με την υψηλότερη αξία προ εσόδων, που είναι εισηγμένες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με τους Financial Times;

Το «όραμα»

Η εταιρεία, που υποστηρίζεται από τον γκουρού της τεχνολογίας Σαμ Άλτμαν και διατηρεί στενές σχέσεις με τον υπουργό Ενέργειας του Ντόναλντ Τραμπ, έχει θέσει στόχο, την παροχή ενέργειας στους πρώτους πελάτες της το 2027, ενώ τον περασμένο μήνα ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα λειτουργίας στο Αϊντάχο.

Η Oklo, του Τζέικομπ και της Κάρολιν ΝτεΓουίτ οραματίζεται ένα μέλλον παραγωγής πυρηνικής ενεργειας, που θα τροφοδοτείται από μια νέα γενιά μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων, που χρησιμοποιούν ως ψυκτικό υλικό υγροποιημένο νάτριο αντί για νερό, και έχει στόχο να καταστεί ηγέτης στην τροφοδότηση των ενεργοβόρων κέντρων δεδομένων.

Και οι ανησυχίες, που οδήγησαν σε πτώση της μετοχής

Ωστόσο, η άνοδος των μετοχών της, και ο δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό των επενδυτών, έχει ανησυχήσει τους ειδικούς, οι οποίοι φοβούνται ότι η μετοχή έχει υπερθερμανθεί.

Μέχρι στιγμής έχει υπογράψει μη δεσμευτικά μνημόνια συνεργασίας με μεγάλους πελάτες του τομέα της τεχνολογίας, αλλά δεν έχει συνάψει καμία νομικά δεσμευτική σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που αποτελεί επιπλέον λόγο ανησυχίας για ορισμένους αναλυτές.

Σε μία ένδειξη ανησυχίας για την υπερβολική αποτίμησή της, η αξία των μετοχών της έχει υποχωρήσει κατά 25% τις τελευταίες πέντε συνεδριάσεις της Wall Street.

«Κλασική περίπτωση τεχνολογικής υπεραισιοδοξίας»

«Είναι μία κλασική περίπτωση τεχνολογικής υπεραισιοδοξίας», δήλωσε ο ‘Ανταμ Στάιν, ειδικός σε θέματα πυρηνικής ενέργειας στο Breakthrough Institute, μια ερευνητική ομάδα, που έχει προειδοποιήσει για «φούσκα», στις νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. «Οι περισσότερες δεν θα τα καταφέρουν ποτέ», έχει προβλέψει ο Στάιν..

Η υπεραπόδοση της Oklo έχει επίσης προκαλέσει κριτική από όσους υποστηρίζουν ότι έχει επωφεληθεί από τις σχέσεις της με τον Ντόναλντ Τραμπ και από την υποστήριξη μιας κυβέρνησης που την έχει προωθήσει σε πολλαπλά ομοσπονδιακά προγράμματα.

Ο υπουργός Ενέργειας του Τραμπ, Κρις Ράιτ, είναι πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

O Τραμπ προσκάλεσε τον ΝτεΓουίτ στον Λευκό Οίκο τον Μάιο, σε μια εκδήλωση όπου ο Αμερικανός πρόεδρος δεσμεύτηκε να τετραπλασιάσει την πυρηνική ικανότητα των ΗΠΑ έως το 2050.

Η Oklo έχει επιλεγεί να συμμετάσχει σε προγράμματα που στοχεύουν στην επίσπευση της κατασκευής Small Modular Reactor (Μικρός Αρθρωτός Αντιδραστήρας) καθώς και εργοστασίων παραγωγής πυρηνικών καυσίμων.

Πρόσβαση σε «βαρύ πλουτώνιο»

Επίσης, άτομα που γνωρίζουν, αναφέρουν ότι το υπουργείο ενέργειας εξετάζει το ενδεχόμενο να παρέχει στην Oklo πρόσβαση σε «βαρύ πλουτώνιο» που χρησιμοποιείται στην παραγωγή πυρηνικών όπλων για την παραγωγή καυσίμων.

Οι σχέσεις με τον Λευκό Οίκο, έχουν βοηθήσει την Oklo να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της, σύμφωνα με την Bank of America, ένας λόγος για τον οποίο οι αναλυτές της αποτιμούν την επιχείρηση σε υψηλότερη τιμή, από τους λοιπούς κατασκευαστές SMR NuScale Power και Nano Nuclear Energy.

Ο ΝτεΓουίτ, του οποίου η συμμετοχή στην Oklo έχει μετατρέψει την οικογένειά του σε δισεκατομμυριούχους, δήλωσε στους Financial Times ότι οποιαδήποτε υπόνοια ότι η εταιρεία επωφελείται από πολιτικές ευνοϊκές μεταχειρίσεις είναι απλώς «κομματικές αντιπαραθέσεις», ενώ επισήμανε ότι ο Ράιτ αποσύρθηκε από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Δεν είναι όλοι πεπεισμένοι πάντως. Οι short sellers, έχουν αντλήσει περίπου το 13% των μετοχών, καθώς εκτιμούν ότι οι ΝτεΓουιτς έχουν υποτιμήσει το χρόνο και τα χρήματα που απαιτούνται για την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Η αμφιλεγόμενη τεχνολογία των αντιδραστήρων ψύξης με νάτριο

Ορισμένοι ειδικοί υπενθυμίζουν την αποτυχία των αντιδραστήρων ψύξης με νάτριο που πρωτοκατασκευάστηκαν στις ΗΠΑ μεταξύ 1950 και 1976. Οι επικριτές επισημαίνουν επίσης τους κινδύνους της διάδοσης των πυρηνικών, καθώς τα σχέδια της Oklo προβλέπουν τη μεταφορά πλουτωνίου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Η απόφαση της Αμερικανικής Επιτροπής Πυρηνικής Ρύθμισης να απορρίψει αίτηση της Oklo για την κατασκευή ενός αντιδραστήρα ψύξης με νάτριο το 2022 έχει επίσης εγείρει ερωτήματα.

«Το γεγονός πρέπει να θεωρηθεί προειδοποιητικό σήμα», δήλωσε η Άλισον Μακφάρλαν, γεωλόγος και πρώην πρόεδρος της ρυθμιστικής αρχής, που τώρα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας.

Οι κίνδυνοι από το υγρό νάτριο και ο αντίλογος

«Το υγρό νάτριο είναι εξαιρετικά διαβρωτικό, εύφλεκτο και εκρήγνυται σε επαφή με τον αέρα και το νερό», σημείωσε. «Πολλές χώρες έχουν προσπαθήσει να κατασκευάσουν αυτούς τους αντιδραστήρες στο παρελθόν, αλλά δεν κατάφεραν να αποδείξουν ότι είναι εμπορικά βιώσιμοι σε μεγάλη κλίμακα».

Ο Ντε Γουίτ επιμένει ότι η τεχνολογία ψύξης με νάτριο έχει σημειώσει αλματώδη πρόοδο και ότι έχει πλεονεκτήματα ασφαλείας σε σχέση με άλλους τύπους αντιδραστήρων, καθώς δεν απαιτεί τόσο υψηλή πίεση. Αυτό μπορεί να μειώσει το κόστος — ένας παράγοντας που στο παρελθόν έχει εμποδίσει την υλοποίηση πυρηνικών projects.

Η «μοιραία» συνάντηση με τον Άλτμαν στην προβολή ενός ντοκιμαντέρ

Ο NτεΓουίτ απέκτησε το διδακτορικό του από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, όπου γνώρισε τη σύζυγό του, επίσης πυρηνική μηχανικό. Ίδρυσαν την Oklo το 2013 και προσέλκυσαν επενδύσεις από τον Άλτμαν, τον οποίο γνώρισαν στην προβολή ενός ντοκιμαντέρ για την πυρηνική ενέργεια.

Ο Άλτμαν διετέλεσε πρόεδρος της Oklo και επέβλεψε την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο πέρυσι. Αποχώρησε από το διοικητικό συμβούλιο τον Απρίλιο για να αποφύγει τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, καθώς η Oklo ενέτεινε τις συνομιλίες με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης σχετικά με συμβάσεις παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

