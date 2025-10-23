Φορολογικό: Αύξηση έως και 200% στις εκπιπτόμενες δαπάνες που επενδύονται σε έρευνα και καινοτομία  

Μέχρι και 200%, μπορούν να αυξηθούν οι εκπιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων και επαγγελματιών που επενδύουν στην έρευνα και την καινοτομία, όπως προβλέπεται στον Ν.4172/2013 και ειδικότερα στο άρθρο 22α, αρκεί, να αφορούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας οι οποίες πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ. 109343/2017.

Όπως αναφέρει η εταιρεία συμβούλων NEPA Economic Consulting, αφορά όλα τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, που πραγματοποιούν δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Η διαδικασία

Η διαδικασία, αναφέρει η ΝΕPA, είναι σχετικά απλή και γίνεται ταυτόχρονα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης. Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις δαπάνες που πραγματοποίησε, και εφόσον πραγματοποιηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος και η πιστοποίηση αυτών, στην περίπτωση που εγκριθούν, τα έξοδα που έχουν πραγματοποιηθεί προσαυξάνονται μέχρι διακόσια τοις εκατό (200%).

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση διενεργούνται σε διάστημα εντός δέκα μηνών, ενώ τα κριτήρια χαρακτηρισμού των δαπανών έχουν καθοριστεί με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης.