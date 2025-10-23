ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέο κατάστημα στην Καλαμαριά το 2026 – Ανακαινίστηκε το Mega κατάστημα στην Πυλαία

Ένα νέο μεγάλο κατάστημα ΑΒ Βασιλόπουλος, 1.000 τ.μ., θα λειτουργήσει εντός του 2026 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, όπως γνωστοποίησε ο brand president της εταιρείας, Νίκος Λαβίδας, κατά την παρουσίαση του ανακαινισμένου καταστήματος της αλυσίδας στην Πυλαία, συγκεκριμένα στο πάρκο ΙΚΕΑ, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Το κατάστημα της Πυλαίας (σ.σ. 3.000 τ.μ.) τέθηκε σε λειτουργία το 1999, έχει περάσει από τότε διάφορες φάσεις ανακαίνισης και από το 2016 μέχρι σήμερα έχουν επενδυθεί στο συγκεκριμένο κατάστημα κεφάλαια άνω των 5 εκατ. ευρώ. Προσεχώς (σ.σ. πριν τα Χριστούγεννα) θα λειτουργήσει στο εν λόγω κατάστημα και κομμωτήριο – το πρώτο πανελλαδικά στην αλυσίδα ΑΒ Βασιλόπουλος. Συνολικά στη Θεσσαλονίκη η ΑΒ Βασιλόπουλος διαθέτει 50 καταστήματα, εκ των οποίων τα 30 με franhise και τα 20 εταιρικά.

Ο κ. Λαβίδας εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για τη δραστηριότητα του εξαγωγικού hub της εταιρείας στη Σίνδο, το οποίο τροφοδοτεί την Τσεχία, τη Ρουμανία και τη Σερβία και από το οποίο – όπως ανέφερε – φεύγουν δυο φορτηγά την εβδομάδα.

Επενδυτικό πρόγραμμα 60 εκατ. ευρώ

Η εταιρεία υλοποιεί φέτος επενδυτικό πρόγραμμα 60 εκατ. ευρώ και προγραμματίζει για το 2026 επενδύσεις ανάλογου επίσης ύψους.

Για φέτος στόχος της εταιρείας, όπως τονίστηκε, είναι θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στον τζίρο. Τα καταστήματα που φέτος από εταιρικά γύρισαν σε franchise, έχουν ανάπτυξη οπότε μεσοπρόθεσμα, με αύξηση του τζίρου αναμένονται και βελτιωμένα αποτελέσματα.