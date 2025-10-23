Alpha Bank: Εκδίδει πράσινο senior preferred ομόλογο για άντληση 500 εκατ. ευρώ

Στις αγορές βγαινει η Alpha Bank για την άντληση 500 εκατ. ευρώ με το πρώτο πράσινο ομόλογο (no grow) υψηλής εξασφάλισης (senior preffered).

Το ομόλογο λήγει το 2031 και έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά το 2030. Το βιβλίο προσφορών πρόκειται να κλείσει σήμερα

Οι BNP PARIBAS, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley, UniCredit έχουν οριστεί Joint Lead Managers ενώ η Crédit Agricole CIB λειτουργεί ως Green Structuring Bank για την έκδοση.

Η έκδοση έχει αξιολογηθεί ως Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη full investment grade έκδοση της Τράπεζας τα τελευταία έτη.