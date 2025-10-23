UNIC: Πανεπιστημιούπολη με Τεχνητή Νοημοσύνη στο Ελληνικό

Τη δημιουργία μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης στο Ελληνικό, με καθολική ενσωμάτωση της τεχνολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI) σε όλες τις λειτουργίες της, σχεδιάζει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC).

Όπως ανέφερε ο Αντώνης Πολεμίτης, διευθύνων σύμβουλος του UNIC, χθες στο πλαίσιο της Prodexpo 2025, το εγχείρημα θα αποτελέσει το πρώτο «post-AI campus» παγκοσμίως — όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει την εποχή που ακολουθεί τη μαζική ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα και την κοινωνία.

Όπως εξήγησε, το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας αποτελεί το μεγαλύτερο πανεπιστημιακό ίδρυμα στην Κύπρο και οι περισσότεροι ξένοι φοιτητές που δέχεται είναι από την Ελλάδα. Η επένδυσή του στο Ελληνικό είναι το επόμενο βήμα του με στόχο να προσφέρει συνθήκες εφάμιλλές με αυτές στα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, έχοντας όμως πρόσθετα πλεονεκτήματα. Το βασικότερο είναι ότι καθώς θα κατασκευαστεί τώρα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη σύγχρονη τεχνολογία.

«Στα επόμενα 3 με 5 χρόνια σε οτιδήποτε κάνουμε ως κοινωνία θα υπάρχει Agentic AI (AI που παίρνει πρωτοβουλίες, εκτελεί βήματα και αλληλοεπιδρά)» σημείωσε και πρόσθεσε: «Με δεδομένη την υστέρηση που παρουσιάζει η Ευρώπη στο ΑΙ για μας είναι ευκαιρία. Το ΑΙ θα υπάρχει παντού, σε όλες τις λειτουργίες του campus από τα εστιατόρια μέχρι τις αίθουσες. Δεν θα περιοριστεί σε ένα απλό εργαστήριο. Για να πάει ευρύτερα στην κοινωνία το ΑΙ πρέπει πρώτα να το μάθουμε – χρησιμοποιήσουμε εμείς».

Πλεονεκτήματα

Στο πλεονεκτήματα του campus συμπεριέλαβε επίσης τη δημιουργία του σε ένα ευρύτερο περιβάλλον smart city, το Ελληνικό, αλλά και το γεγονός της εγγύτητας με την Αθηναϊκή Ριβιέρα, κάτι που εκτιμάται ότι θα προσελκύσει φοιτητές από τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη.

Το UNIC Athens – ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια με άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα – έχει ήδη αποκτήσει ακίνητο 12.500 τ.μ. κοντά στην έκταση του πρώην αεροδρομίου, το οποίο έχει προετοιμάσει για την πρώτη φάση λειτουργίας του φέτος.

Η ανάπτυξη της πανεπιστημιούπολης εντός του The Ellinikon προγραμματίζεται για το 2028 – 2031. Η έναρξη των εργασιών κατασκευής στην έκταση του παλιού αεροδρομίου της Αθήνας έχει προγραμματίζεται το 2026, με στόχο το UNIC να υποδεχθεί εκεί τους πρώτους φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029. Η πανεπιστημιούπολη θα περιλαμβάνει δύο εμβληματικούς πύργους διδασκαλίας και ένα Κέντρο Καινοτομίας συνολικής έκτασης 45.000 τ.μ.

Στην ίδια συζήτηση ο Θεόδωρος Γαβριηλίδης, Chief Investment Officer της Lamda Development, αναφέρθηκε στην φοιτητική εστία του campus δυναμικότητας 1.000 δωματίων που θα κατασκευάσει στο Ελληνικό η εταιρία Ellinikon Student Living, στην οποία η θυγατρική της Lamda για το Ελληνικό ελέγχει το 80% με το υπόλοιπο 20% να ανήκει στην UNIC Ellinikon Campus Residences.

Τεχνικές προκατασκευής και αρθρωτού σχεδιασμού στις φοιτητικές εστίες

Είναι ενδιαφέρον, σύμφωνα με όσα είπε χθες το στέλεχος της Lamda, ότι θα εξεταστούν τεχνικές προκατασκευής και αρθρωτού σχεδιασμού στις φοιτητικές εστίες καθώς για το έργο αυτό έχει σημασία ο χρόνος κατασκευής και το κόστος. Πρόκειται για μια τεχνική που ταιριάζει στο συγκεκριμένο έργο αφού θα πρόκειται για πανομοιότυπες κατασκευές σε μεγάλη κλίμακα. Επί του θέματος αυτού ωστόσο η Lamda δεν έχει λάβει οριστικές αποφάσεις.

Αναφορικά με το σκεπτικό της εισόδου της Lamda στη αγορά των φοιτητικών εστιών ο κ. Γαβριηλίδης σημείωσε ότι αποτελεί στρατηγική της εταιρίας να μπει σε αυτή την αγορά η οποία τώρα αναπτύσσεται, έχοντας να καλύψει υπαρκτές ανάγκες. «Το Ελληνικό είναι ιδανικό για να ξεκινήσει μια τέτοια ανάπτυξη με ένα ικανό μέγεθος» σημείωσε και πρόσθεσε πως «στόχος της Lamda είναι τα επαναλαμβανόμενα έσοδα, πέρα από τις πωλήσεις που κάνουμε ως developer, τη στιγμή άλλωστε που το real estate μετασχηματίζεται υιοθετώντας και τις υπηρεσίες».

