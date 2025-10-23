Στο 30% του μ/κ της Alpha Bank προσβλέπει η UniCredit

Tην πιθανότητα να αυξήσει το ποσοστό της στην Alpha Bank η UniCredit στο 30%, επιβεβαίωσε ο Andrea Orcel σε συνέντευξη του στο CNBC, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπερβεί προς το παρόν αυτό το ποσοστό για να πάει για πλήρη εξαγορά.

O Ιταλός CEO σε συνέντευξή του στο CNBC, λίγες ώρες πριν την ενημέρωση των διεθνών αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου της UniCredit, δήλωσε ότι υπάρχει πιθανότητα «κάποια στιγμή» να στρογγυλοποιήσει το ποσοστό του στην Alpha Bank στο 30%.

«Είναι πιθανό κάποια στιγμή να στρογγυλοποιήσουμε (το ποσοστό μας)στο 30% περίπου και να περιμένουμε. Γιατί να περιμένουμε; Γιατί εργαζόμαστε πολύ καλά μαζί τους και δεν προσθέτει τίποτα το να κάνουμε περισσότερα αυτή τη στιγμή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Andrea Orcel.

Επισήμανε μάλιστα ότι η συνεργασία με την Alpha Bank είναι εξαιρετική και οι δύο τους εργάζονται πολύ πιο στενά από ό,τι με οποιαδήποτε άλλη τράπεζα του oμίλου.

«Όχι» σε πρόταση πλήρης εξαγοράς

Λίγες ώρες αργότερα, κατά την ενημέρωση των διεθνών αναλυτών, o Andrea Orcel ξεκαθάρισε, στο πλαίσιο ερώτησης που δέχθηκε, ότι πρόθεσή του είναι να διατηρήσει το ποσοστό συμμετοχής του στην Alpha Bank κάτω του 32-33% , δηλαδή κάτω από το ποσοστό το οποίο θα του επέτρεπε να καταθέσει πρόταση πλήρης εξαγοράς κι αυτό γιατί η προστιθέμενη αξία της Alpha Bank ως ξεχωριστό entity και όχι ως μέρος του ομίλου, είναι πολύ μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή.

«Επικεντρωνόμαστε στο να διατηρήσουμε το επίπεδο συμμετοχής μας κάτω από το ποσοστό (που απαιτείται) για την κατάθεση πρότασης για την πλήρη εξαγορά. Η υπεραξία που προσφέρεται τώρα είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στο παρελθόν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Andrea Orcel για την συνεργασία με την Alpha Bank.

Τα λόγια του Andrea Orcel επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες που είχε μεταφέρει η «N» πριν ένα μήνα από την ελληνική πλευρά που έκαναν λόγο για αναγνώριση της υπεραξίας της Αlpha Bank ως ξεχωριστή τράπεζα στον όμιλο, πράγμα που σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος για την εν λόγω συνεργασία στην δεδομένη στιγμή.