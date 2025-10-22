Μανουσάκης: Πράσινη μετάβαση μέσα από τις υποδομές που διαχειρίζεται και σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ

Την ανάγκη ρεαλιστικής προσέγγισης με βάση τη ζήτηση και τις δυνατότητες εξαγωγών που δημιουργούν οι νέες διασυνδέσεις ανέδειξε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μάνος Μανουσάκης,.

Μιλώντας στο 7ο Renewable & Storage Forum, εξήγησε πως ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός του Διαχειριστή για τις ανάγκες του συστήματος γίνεται με γνώμονα τη μελλοντική μεγέθυνση του ηλεκτρικού χώρου, λαμβάνοντας υπόψη την εγχώρια, αλλά και την πιθανή ευρύτερη ζήτηση εξαγωγών ενέργειας μέσω των διεθνών διασυνδέσεων. Τόνισε, ωστόσο, πως στην παρούσα φάση το κύριο ζήτημα είναι η εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς.

Για τις νέες αιτήσεις σύνδεσης έργων ΑΠΕ, ανάφερε πως σήμερα τα έργα με όρους σύνδεσης ανέρχονται σε 33 GW, ενώ οι συνολικές αιτήσεις αγγίζουν τα 50 GW, σημειώνοντας ότι απαιτείται «ρεαλιστική προσέγγιση» για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα όσον αφορά τη διείσδυση πράσινης ενέργειας.

Στη βάση αυτή, πρόσθεσε, ο ΑΔΜΗΕ έχει προετοιμάσει και στείλει προτάσεις για ευέλικτους όρους σύνδεσης, ενώ οι προωθούμενες επενδύσεις στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης θα βοηθήσουν τόσο στην εξισορρόπηση του συστήματος, όσο και στη λείανση των περικοπών.

Σχετικά με τους Φορείς Σωρευτικής Εκπροσώπησης, ο επικεφαλής του Διαχειριστή επισήμανε ότι υπάρχει ευθυγράμμιση ως προς την ανάγκη να γίνουν πρόσθετα τεχνικά βήματα για τη διασφάλιση της ευστάθειας του ηλεκτρικού συστήματος. «Απαιτείται, ωστόσο, και η επιτάχυνση των αναγκαίων ρυθμιστικών και νομοθετικών προσαρμογών», σχολίασε.

Αναφορικά με την ανάγκη ανάπτυξης των ηλεκτρικών δικτύων για την ασφάλεια και ανθεκτικότητα του συστήματος, αναγνώρισε πως υπάρχουν ποικίλες αντιδράσεις που εμποδίζουν τις επενδύσεις. Εκτίμησε πως απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ενημερωθεί η κοινή γνώμη, να αναπτυχθεί διάλογος και να βρεθεί ένας κοινός τόπος ώστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για την προώθηση των ηλεκτρικών υποδομών. «Η πράσινη μετάβαση προϋποθέτει δίκτυα. Ο ΑΔΜΗΕ φυσικά αφουγκράζεται τις τοπικές κοινωνίες, ωστόσο είναι ευθύνη όλων να κινηθούμε ομαλά προς αυτή την κατεύθυνση».

Για την πρόοδο του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Great Sea Interconnector, o κ. Μανουσάκης επανέλαβε τη βούληση της Ελλάδας να συνεχιστεί το έργο και εστίασε στα θετικά βήματα που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Ως πρώτο βήμα ανάφερε την υπόσχεση της κυπριακής πλευράς για την προώθηση της σύμβασης παραχώρησης στη θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ που υλοποιεί το έργο, η οποία εφόσον εγκριθεί από τις Ρυθμιστικές Αρχές αφενός θα εξασφαλίσει την αποζημίωση του ΑΔΜΗΕ για τις λειτουργικές δαπάνες του έργου, αφετέρου θα ανοίξει τον δρόμο για τη μετοχικής συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ως δεύτερο θετικό βήμα χαρακτήρισε επίσης την υπόσχεση της ΡΑΕΚ να εγκρίνει το προβλεπόμενο έσοδο, γεγονός που θα μειώσει το ρυθμιστικό ρίσκο στο οποίο είναι εκτεθειμένος ο Διαχειριστής. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η απόφαση για τις ταρίφες, ώστε να εισρεύσουν τα πρώτα 25 εκατ. ευρώ, όπως προβλέπεται στη διακρατική συμφωνία Ελλάδας-Κύπρου.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η διαρκώς αυξανόμενη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ζήτημα και η βούλησή της να εμπλακεί ενεργά στις συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις «θα παίξει θετικό και εποικοδομητικό ρόλο», δεδομένου ότι η Ε.Ε. έχει δεσμεύσει το μεγαλύτερο ποσό κεφαλαίων στην ιστορία της για διασυνοριακό έργο.