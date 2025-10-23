Ένας Κροάτης στο τιμόνι της Coca Cola: Το βιογραφικό των deals, το double score και οι αστερίσκοι για το «χτύπημα» στην Αφρική

Μέχρι τώρα διοικούσε τον μεγαλύτερο συνέταιρο της Coca Cola σε όλη την Ευρώπη. Όμως, από του χρόνου, δηλαδή από το 2026, θα έχει την ίδια αρμοδιότητα και για την Αφρική.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Ζόραν Μπογκντάνοβιτς, διευθύνοντα σύμβουλο της Coca Cola HBC, ο οποίος δικαιολογημένα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής μετά το mega-deal των 2,6 δισ. δολαρίων για την απόκτηση του 75% της Coca Cola Beverages Africa (CCBA).

Ο Κροάτης manager, ο οποίος έχει μια συνολική παρουσία 27 ετών στον Όμιλο της οικογένειας Δαυίδ-Λεβέντη, βρίσκεται στη θέση του CEO από τον Δεκέμβριο του 2017.

Μέσα σ’ αυτήν την σχεδόν οκταετία έχει καταφέρει να σφραγίσει μια σειρά επιχειρηματικών κινήσεων, οι οποίες έχουν απογειώσει την καθαρή κερδοφορία της εισηγμένης (από 426 εκατ. ευρώ το 2017 στα 820 εκατ. ευρώ το 2024).

Από την εξαγορά της Cοca Cola Bottling στην Αίγυπτο έως την απόκτηση της ελληνικής Three Cents. Από το deal για τη βότκα Finlandia έως την είσοδο στον χώρο του καφέ (Costa Coffe, Caffe Vergnano). Κι από το premium νερό σε Ιταλία (Lurisia) και Τσεχία (Toma) έως το κρύο τσάι της FuzeTea.

Το πλέον πρόσφατο «χτύπημα», όπως σωστά φαντάζεστε, αφορά τη CCBA, η οποία θα καταστήσει τoν Ζόραν Μπογκντάνοβιτς ως τον επικεφαλής της μεγαλύτερης εταιρείας εμφιάλωσης σε Ευρώπη και Αφρική, καθώς και της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας του κλάδου παγκοσμίως (πίσω μόνο από τη μεξικανική Coca Cola FEMSA).

Οι… αστερίσκοι

Tα οφέλη ενός τέτοιου deal έχουν ήδη αναφερθεί κι αναλυθεί από τη «Ν». Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι ο Κροάτης CEO οφείλει να λάβει υπόψη και ορισμένους… αστερίσκους, οι οποίοι φαίνεται να προβληματίζουν την επενδυτική κοινότητα, όπως μαρτυρούν οι διακυμάνσεις της μετοχής στο ταμπλό της Αθήνας.

Το γεγονός ότι τα περιθώρια κέρδους της CCBA κινούνται στο 7,3%, δηλαδή αισθητά ηπιότερα σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό στην Coca Cola HBC (11,1%), σίγουρα δεν προκαλεί ενθουσιασμό.

Την ίδια στιγμή, η συνεισφορά της αφρικανικής εταιρείας στη συνολική ετήσια κερδοφορία του Ομίλου εκτιμάται ότι θα καθοριστεί σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, ενώ στα «μείον» θα πρέπει να προστεθεί αφενός η ακύρωση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών, το οποίο θυσιάζεται στον βωμό της χρηματοδότησης του deal, αφετέρου η έκδοση νέων μετοχών, οι οποίες θα δοθούν στους πρώην μετόχους.

Βέβαια, ο Ζόραν Μπογκντάνοβιτς έχει αποδείξει ότι είναι καλός… τιμονιέρης, έχοντας ξεπεράσει με επιτυχία όλες τις μεγάλες προκλήσεις των τελευταίων ετών (πανδημία κορωνοϊού, ρωσο-ουκρανικός πόλεμος κ.α.). Πόσο μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση, η οποία εμπεριέχει και την πολλά υποσχόμενη προοπτική της Αφρικής.

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)