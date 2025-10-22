THEON: Δύο νέες συμβάσεις ύψους 300 εκατ. ευρώ και 32 εκατ. ευρώ

Σε δυο σημαντικές συμφωνίες προχώρησε η THEON, ενισχύοντας τα προς υλοποίηση έργα και το ανεκτέλεστο των παραγγελιών της.

Ειδικότερα προχώρησε σε μακροπρόθεσμη συμφωνία προμήθειας για συστήματα νυχτερινής όρασης (διόπτρες και μονόκυαλα) καθώς και για το θερμικό clip-on IRIS-C, με συνολική αξία σύμβασης-πλαισίου άνω των 300 εκατ., η πλειονότητα της οποίας αναμένεται να υλοποιηθεί την περίοδο 2026–2028. Η συμφωνία έγινε με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ. Η σύμβαση καλύπτει τόσο την προμήθεια του εξοπλισμού, όσο και των ανταλλακτικών, αρχικής διάρκειας τριών ετών (2026 – 2028) και με δυνατότητα πολυετών επεκτάσεων από το 2029 και μετά.

Η δεύτερη ανάθεση σύμβασης προέρχεται από πελάτη στην Ασία και αφορά στην προμήθεια αρκετών χιλιάδων θερμικών συστημάτων, που διευκολύνουν τη στόχευση υπό δύσκολες συνθήκες. Η ανάθεση τελεί υπό την έγκριση του προϋπολογισμού και των τελικών εγκρίσεων του χρήστη. Η παραγγελία αυτή επιβεβαιώνει τις προσπάθειες διαφοροποίησης της THEON, εξασφαλίζοντας παραγγελίες για προϊόντα πέρα από το ήδη εδραιωμένο χαρτοφυλάκιο συστημάτων νυχτερινής όρασης.

Όπως τονίζει η εταιρεία παρότι τα συστήματα νυχτερινής όρασης έχουν πλέον καταστεί βασικός εξοπλισμός για το στρατιωτικό προσωπικό, η εξέλιξή τους με προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες, όπως η θερμική απεικόνιση (είτε προσαρμοζόμενες σε κράνη, είτε σε άλλο εξοπλισμό του στρατιώτη), είναι ζωτικής σημασίας για την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Ειδικότερα ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, CEO της THEON, τόνισε πως «η υπογραφή αυτής της πρώτης συμφωνίας-πλαισίου υπογραμμίζει τη μετάβαση των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ σε πιο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τον εξοπλισμό φορητών συστημάτων, λαμβάνοντας υπόψιν τους περιορισμούς της παγκόσμιας παραγωγικής ικανότητας — όπως επισημάνθηκε και στην πρόσφατη ενημέρωση επενδυτών μας».

Στα σκαριά και νέες συμφωνίες

Και συμπλήρωσε λέγοντας πως «ήδη, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με επιπλέον χώρες του ΝΑΤΟ για παρόμοιες συμφωνίες. Οι πρόσφατες επενδύσεις μας και οι μακροχρόνιες εμπορικές συνεργασίες στον τομέα των λυχνιών ενίσχυσης εικόνας (Image Intensifier Tubes) μάς δίνουν ένα μοναδικό πλεονέκτημα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε άμεσα και με συνέπεια στην αυξημένη και συνεχιζόμενη ζήτηση από τους πελάτες μας».

Η εταιρεία επισημαίνει την έμφαση που δίνει στην προϊοντική διαφοροποίηση προς τις ψηφιακές και θερμικές τεχνολογίες με χρονικό ορίζοντα τα επόμενα χρόνια, ενώ παράλληλα διαβλέπει τη συνεχώς υψηλή ζήτηση για τον παραδοσιακό εξοπλισμό νυχτερινής όρασης, που παράγει και διαθέτει ιδιαίτερα στην Ευρώπη.