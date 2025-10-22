Νικήτας Κωνσταντέλλος: Η πληροφορία ως δύναμη

Ο κλάδος της επιχειρηµατικής πληροφόρησης και διαχείρισης κινδύνων αποτελεί σήµερα έναν από τους πιο κρίσιµους πυλώνες της σύγχρονης οικονοµίας.

Οι µεγάλες εταιρείες του κλάδου προσφέρουν πολύπλευρες υπηρεσίες ανάλυσης, αξιολόγησης και διαχείρισης επιχειρηµατικών δεδοµένων και κινδύνων, βοηθώντας επιχειρήσεις και οργανισµούς να λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις και να αντεπεξέρχονται στις οικονοµικές και κοινωνικές προκλήσεις.

O συγκεκριµένος κλάδος έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σηµασία µε την ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών και την ανάγκη για πιο στρατηγική και υπεύθυνη επιχειρηµατική δράση, επιδιώκοντας παράλληλα τη βιώσιµη ανάπτυξη και την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Η πορεία του

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος αποτελεί µία εξέχουσα προσωπικότητα στον χώρο αυτόν, µε µια πορεία που διαρκώς εξελίσσεται και συµβάλλει στην εξεύρεση καινοτόµων λύσεων και στην ενίσχυση του ρόλου της επιχειρηµατικής πληροφόρησης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Από το 2007, όταν εντάχθηκε στην ICAP ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος, ηγήθηκε ενός πλήρους µετασχηµατισµού και µίας δυναµικής ανάπτυξης που ανέδειξε την εταιρεία ως την κορυφαία και πιο αναγνωρίσιµη στον χώρο της, µε γραφεία όχι µόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε Ρουµανία, Βουλγαρία και Κύπρο.

Υπό την ηγεσία του, η ICAP Group γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη, υπερτετραπλασιάζοντας το µέγεθός της και φτάνοντας τους 1.200 εργαζόµενους, µε έσοδα 94 εκατοµµύρια ευρώ και EBITDA 10,8 για το 2021. Κοµβική αλλαγή για το µέλλον της ICAP Group A.E. ήταν η εξαγορά της από την CRIF, µία ισχυρή και πετυχηµένη εταιρεία, µε παρουσία σε 37 χώρες σε 4 ηπείρους. Από τις αρχές του 2022 λοιπόν, η εταιρεία µε το νέο της όνοµα ICAP CRIF, ενίσχυσε το χαρτοφυλάκιο των υπηρεσιών της µε τις καινοτόµες παγκόσµιες λύσεις της CRIF και επιτάχυνε την ανάπτυξή της.

Η διαδροµή του Ν. Κωνσταντέλλου χαρακτηρίζεται από µια βαθιά ενασχόληση µε την καινοτοµία και την αποτελεσµατικότητα, ενώ η εµπειρία του από διάφορους τοµείς, όπως η συµβουλευτική και η ηγεσία σε πολύπλοκα επιχειρηµατικά περιβάλλοντα, αποτέλεσε το θεµέλιο για την επιτυχία του.

Προηγουµένως, ο Νικήτας Κωνσταντέλλος διέπρεψε ως Γενικός ∆ιευθυντής της KPMG Ελλάδος, όπου πέρασε 16 χρόνια, συµβάλλοντας σε σηµαντικές αλλαγές και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Πριν από αυτό, είχε αναλάβει θέσεις ευθύνης σε Hay Group, Τράπεζα Επενδύσεων και Παπαστράτος. Η εκπαιδευτική του κατάρτιση περιλαµβάνει πτυχίο από το Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών και µεταπτυχιακό σε Μάνατζµεντ και ∆ιοίκηση Ανθρώπινου ∆υναµικού από το Πανεπιστήµιο LOYOLA των ΗΠΑ, καθώς και πιστοποιήσεις σε Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού από το Thames Valley και το UK Institute of Personnel and Development.

Επιπρόσθετα, είναι σηµαντική η προσφορά του στην ανάπτυξη της ηγεσίας στις επιχειρήσεις µε κοινωνική διάσταση. Ως επίτιµο µέλος της Εταιρείας Ανωτάτων Στελεχών Ελλάδος και πρώην Πρόεδρός της, ο Νικήτας Κωνσταντέλλος έχει συµβάλει στην ανάπτυξη του ρόλου των Ανωτάτων Στελεχών, ενώ η ενεργή συµµετοχή του στο Γενικό Συµβούλιο του ΣΕΒ και στη Λέσχη Επιχειρηµατικότητας αποδεικνύουν το δέσιµό του µε τον χώρο των επιχειρήσεων και της οικονοµίας.

Ο Νικήτας Κωνσταντέλλος έχει αναδειχθεί σε κεντρική προσωπικότητα όχι µόνο µέσα από την ηγεσία της ICAP CRIF, αλλά και µέσω της ενεργής συµµετοχής του στην προώθηση καινοτόµων επιχειρηµατικών λύσεων που συµβάλλουν στη βιωσιµότητα και στην ψηφιοποίηση του επιχειρηµατικού οικοσυστήµατος στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Υπό την καθοδήγησή του, η ICAP CRIF έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων αξιολόγησης, όπως η πλατφόρµα Synesgy, η οποία αποτελεί παγκόσµια πρωτοπορία στην αξιολόγηση της βιωσιµότητας των εταιρειών.

Η πλατφόρµα αυτή, που η CRIF λειτουργεί σε πάνω από 90 χώρες και περιλαµβάνει πάνω από 600.000 επιχειρήσεις, συµβάλλει στον εντοπισµό και στην πιστοποίηση των εταιρειών που ανταποκρίνονται στα κριτήρια ESG, προάγοντας τον επιχειρηµατικό µετασχηµατισµό και την υπεύθυνη οικονοµική ανάπτυξη.

Επιπλέον, η ICAP CRIF υπό την ηγεσία του Νικήτα Κωνσταντέλλου υλοποίησε στρατηγικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηµατικής κοινότητας στην πρόσβαση σε χρηµατοδοτικά εργαλεία µε έµφαση στη βιωσιµότητα και την ψηφιακή µεταρρύθµιση. Μέσω συνεργασιών µε εθνικούς και διεθνείς θεσµούς, διαµόρφωσε νέα προϊόντα και υπηρεσίες που βοηθούν τις επιχειρήσεις να προσαρµόζονται στις σύγχρονες απαιτήσεις, όπως η ανάπτυξη ειδικών εργαλείων διαχείρισης κινδύνων και η ενίσχυση της διαφάνειας µέσω ψηφιακών λύσεων.

Παράλληλα, ο Νικήτας Κωνσταντέλλος διατηρεί µια ενεργή παρουσία στην κοινωνική και επιχειρηµατική σκηνή, επιδιώκοντας να εµπνεύσει και να κινητοποιήσει τους ηγέτες του µέλλοντος. Με το όραµά του για έναν πιο υπεύθυνο και βιώσιµο επιχειρηµατικό κόσµο, συνεχίζει να προωθεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν το οικοσύστηµα καινοτοµίας, ψηφιακής αναβάθµισης και κοινωνικής υπευθυνότητας, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο επιδραστικούς παράγοντες στη διαµόρφωση του επιχειρηµατικού τοπίου στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Τέλος, ως θιασώτης του Ευ Ζην και της διά βίου άθλησης, γυµνάζεται συστηµατικά και τα τελευταία 10 χρόνια έχει αγωνιστεί µε την Εθνική Οµάδα Βετεράνων Μπάσκετ σε 20 διεθνή πρωταθλήµατα και τουρνουά ανά τον κόσµο.

Tι μας είπε για το όραμά του

«Το όραμά μου για την ICAP CRIF είναι να ανεβαίνει συνεχώς επίπεδο, επιτυγχάνοντας ισχυρή κερδοφορία και βιώσιμη ανάπτυξη, να διακρίνεται ως Συνεργάτης Επιλογής για τους πελάτες μας, ως Εργοδότης Επιλογής για τους Ανθρώπους μας, καθώς και ως Κοινωνικά Υπεύθυνη Εταιρεία με βέλτιστες ESG πρακτικές.

Το μότο μου σε ατομικό επίπεδο είναι:

«Δούλεψε σκληρά και απόλαυσε τη χαρά της Δημιουργίας, της Προσφοράς και της Διάκρισης”, καθώς και “Έχω πολλά ακόμα να μάθω, να κάνω και να προσφέρω».

Το μότο μου σε εταιρικό επίπεδο είναι:

«Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά, γι’ αυτό και η Διοίκηση πρέπει να τους εμπνέει με το Όραμα, να τους μπολιάζει με τις Αξίες της επιχείρησης, να τους ενθαρρύνει να θέτουν υψηλότερους στόχους, να τους βοηθά να τους πετυχαίνουν και να τους ανταμείβει ανάλογα».

Αέναος στόχος: «Να πετύχω τους φιλόδοξους επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους που θέτω και να βοηθώ οικογένεια, φίλους και συναδέλφους να διακρίνονται σε ό,τι κάνουν στη ζωή τους, να περνούν καλά και να ευημερούν. Επιπρόσθετα, να δημιουργήσω κάτι σημαντικό για το κοινωνικό σύνολο, που θα μείνει”».