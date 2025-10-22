Sunlight Group: Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας από 23 χώρες στις εγκαταστάσεις στην Ξάνθη

Tον στρατηγικό της ρόλο στον τομέα της άμυνας ανέδειξε η Sunlight στο πλαίσιο της επίσκεψης των Ακολούθων Άμυνας από 23 χώρες στις εγκαταστάσεις της στην Ξάνθη.

Σε μια περίοδο σημαντικών αποφάσεων για τη χάραξη και την υλοποίηση της ευρωπαϊκής άμυνας η διοίκηση της ελληνικής εταιρείας υποδέχτηκε τους ακολούθους στο βιομηχανικό της συγκρότημα στο Νέο Όλβιο Ξάνθης, που αποτελεί το μεγαλύτερο καθετοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών κινητήριας ισχύος στον κόσμο και μία από τις πιο σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες στην Ευρώπη και τους ενημέρωσε για τον καθοριστικό ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στην άμυνα και τον στρατηγικό της ρόλο στη διεθνή αγορά ενεργειακών λύσεων στον τομέα της άμυνας.

Αμυντική δραστηριότητα

Η εταιρεία διατηρεί ιστορική παρουσία στην αμυντική βιομηχανία, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας. Μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη ενεργειακών συστημάτων, ειδικά σχεδιασμένων για απαιτητικές αμυντικές εφαρμογές, όπως είναι η «μπαταρία του στρατιώτη», η μπαταρία οχήματος και η μπαταρία για Μη Επανδρωμένα Οχήματα. Την τελευταία πενταετία ενισχύει σταθερά τις επενδύσεις της σε νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του γεωπολιτικού περιβάλλοντος. Ως βασικός προμηθευτής των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας και διεθνών ενόπλων δυνάμεων, παράγει τρεις από τις πέντε μπαταρίες που πληρούν τις αυστηρές προδιαγραφές του ΝΑΤΟ, ενώ όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τα αυστηρότερα διεθνή στρατιωτικά πρότυπα. Η τεχνογνωσία της αναγνωρίζεται διεθνώς, με κορυφαίο ορόσημο τη συμπερίληψή της στην επίσημη λίστα χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων τεχνολογικής ανάπτυξης του αμερικανικού Πενταγώνου. Οι προηγμένες λύσεις μπαταριών λιθίου της Sunlight για στρατιωτικά οχήματα επιτρέπουν τη λειτουργία των συστημάτων χωρίς τη συνεχή λειτουργία των μηχανών, μειώνοντας έτσι το θερμικό αποτύπωμα και αποτρέποντας την αποκάλυψη της θέσης, προσφέροντας μεγαλύτερη επιχειρησιακή κάλυψη και αυτονομία.

Ο Βασίλειος Ανδρίτσος, Commercial Executive Director, Industrial Mobility Global Key Accounts and Defense της Sunlight Group, ο οποίος επιβλέπει σημαντικούς διεθνείς λογαριασμούς και την ανάπτυξη στρατηγικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για εφαρμογές όπως η άμυνα, τόνισε πως «στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία, η ενεργειακή ανεξαρτησία αποτελεί ύψιστη επιταγή της εθνικής ασφάλειας και της στρατηγικής επιχειρησιακής ετοιμότητας. Στη Sunlight, ηγούμαστε στον τομέα αυτό και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε ενεργά στην ενεργειακή αυτονομία των διεθνών μας εταίρων, παρέχοντας τις τεχνολογίες αιχμής που τροφοδοτούν και εξασφαλίζουν την άμυνα του αύριο».

Από την πλευρά του ο Συνταγματάρχης Vasile Stanescu, Dean of the Athens Attaché Association εστίασε στις δραστηριότητες της εταιρείας, τις επενδύσεις και τις τεχνολογικές εξελίξεις που προωθεί η εταιρεία με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων και βιώσιμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας για αμυντικές και πολιτικές εφαρμογές.

Να σημειωθεί πως η Ετήσια Ενημερωτική Επίσκεψη Ακολούθων Άμυνας (AKAM), θεσμός του ΓΕΕΘΑ για την επαφή των διαπιστευμένων στην Ελλάδα Ακολούθων Άμυνας με φορείς που συμβάλλουν στην αμυντική ετοιμότητα και τεχνολογική πρόοδο της χώρας, πραγματοποιήθηκε με την εκπροσώπηση των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων από τον Ταξίαρχο Στέφανο Αμπουλέρη (Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/Ε4), ο οποίος συνόδευσε τους ξένους ΑΚΑΜ μαζί με πέντε επιτελείς από τα Γενικά Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ). Η αντιπροσωπεία των Ακολούθων Άμυνας περιλάμβανε εκπροσώπους από Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστραλία, Αυστρία, Αλβανία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Ζάμπια, Ζιμπάμπουε, Ισραήλ, Ιταλία, Κίνα, Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Τουρκία και Τσεχική Δημοκρατία.