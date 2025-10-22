Campeón Gaming: Νέα Γραφεία στην Αθήνα και Διάκριση Best Workplace™ in Tech 2025

Με διπλή αφορμή γιόρτασε η Campeón Gaming στις 16 Οκτωβρίου: τα εγκαίνια των νέων ιδιόκτητων, υπερσύγχρονων γραφείων της στην Πλατεία Κοτζιά, στο κέντρο της Αθήνας, και τη διάκρισή της για τρίτη συνεχή χρονιά ως ένα από τα Best Workplaces™ in Tech Hellas 2025.

Οι δύο αυτές στιγμές αναδεικνύουν τη δυναμική ανάπτυξη της εταιρείας και τη σταθερή δέσμευσή της στην Ελλάδα, καθώς και την ανθρωποκεντρική κουλτούρα που την καθιστά έναν από τους κορυφαίους εργοδότες στον κλάδο της τεχνολογίας.

Νέα γραφεία: Ένας χώρος που εμπνέει συνεργασία και καινοτομία

Τα νέα γραφεία της Campeón Gaming στην Πλατεία Κοτζιά αποτελούν ένα ορόσημο για την εταιρεία, αντικατοπτρίζοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που συνδυάζει την αισθητική, την άνεση και τη λειτουργικότητα του χώρου με τη δημιουργικότητα, την ομαδικότητα, τη συνεχή εξέλιξη και το θετικό, ευχάριστο κλίμα.

Το κτίριο, που παλαιότερα φιλοξενούσε τα κεντρικά γραφεία τράπεζας, μεταμορφώθηκε ριζικά. Η αφαίρεση των εσωτερικών χωρισμάτων επέτρεψε τη διάχυση του φυσικού φωτός, ενώ ο σχεδιασμός σε τρία επίπεδα δημιούργησε έναν ανοιχτό και ευέλικτο χώρο με high-end εξοπλισμό και πολλαπλές αίθουσες για meetings και συναθροίσεις, προάγοντας όχι μόνο τη συνεργασία αλλά και την αίσθηση της κοινότητας.

Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον που εμπνέει τους ανθρώπους της Campeón να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, αντανακλώντας τις αξίες της εταιρείας: καινοτομία, συνεργασία και ανθρωποκεντρικότητα.

Τα εγκαίνια των γραφείων αποτέλεσαν μια γιορτή για όλη την ομάδα. Με φόντο τη μουσική του 9.84 FM, οι εργαζόμενοι απόλαυσαν τον εξωτερικό χώρο των γραφείων, ενώ το διαδραστικό live art performance στο τραπέζι του ping pong, ο τοίχος ευχών και τα fun props για φωτογραφίες με την ομάδα, πρόσθεσαν μια χαλαρή και δημιουργική νότα. Παράλληλα, οι αρχιτέκτονες του project καθοδήγησαν τους παρευρισκόμενους σε μια ξενάγηση, αναδεικνύοντας τη φιλοσοφία πίσω από τον σχεδιασμό του χώρου.

Best Workplace™ in Tech Hellas 2025: Οι άνθρωποι στο επίκεντρο

Η διάκριση της Campeón Gaming ως Best Workplace™ in Tech Hellas 2025, για τρίτη συνεχή χρονιά, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη δημιουργία ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος. Με motto το “People Make the Game”, η εταιρεία τοποθετεί τους ανθρώπους της στο επίκεντρο, καλλιεργώντας μια κουλτούρα που βασίζεται στον σεβασμό στη διαφορετικότητα, τις ίσες ευκαιρίες, τη συνεχή εκπαίδευση και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

«Η επιτυχία μας δεν είναι στιγμιαία, αλλά αποτέλεσμα συνεχούς προσπάθειας. Ακούμε τις ανάγκες των ανθρώπων μας, προσαρμοζόμαστε και δημιουργούμε ένα περιβάλλον που τους εμπνέει», δήλωσε ο Μαρίνος Σιαπάνης, CEO & Co-Founder της Campeón Gaming, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων.

Η εταιρεία επενδύει στη διαρκή βελτίωση, με ευελιξία και ενσυναίσθηση, που την καθιστούν Εργοδότη Επιλογής στον κλάδο της τεχνολογίας για την ελληνική και την κυπριακή αγορά.

Μια δυναμική παρουσία στον κλάδο του Entertainment

Η Campeón Gaming, με γραφεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λευκωσία, απασχολεί πάνω από 150 εξειδικευμένα στελέχη και αποτελεί έναν από τους πρωτοπόρους στον κλάδο του iGaming και του online entertainment. Πρόσφατα, μέσω της θυγατρικής της, έλαβε Άδεια Καταλληλότητας Κατασκευαστή Κατηγορίας Α1 από την Ε.Ε.Ε.Π., ενισχύοντας τη θέση της στην ελληνική αγορά. Η τεχνολογική της πλατφόρμα, με έμφαση στην ασφάλεια και την προστασία των παικτών, προσφέρει εξατομικευμένες υπηρεσίες, καθιστώντας την εταιρεία έναν από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογικών λύσεων.

Δέσμευση στην Ελλάδα και στο μέλλον

Τα νέα γραφεία στην Πλατεία Κοτζιά και η διάκριση Best Workplace™ in Tech Hellas 2025 αποτελούν απόδειξη της μακροπρόθεσμης επένδυσης της Campeón Gaming στην Ελλάδα και της δέσμευσής της να προσφέρει μια εργασιακή εμπειρία που εμπνέει και εξελίσσει. Με σταθερά βήματα ανάπτυξης και μια κουλτούρα που θέτει τους ανθρώπους της στο επίκεντρο, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί, αποδεικνύοντας ότι οι Campeones είναι αυτοί που κάνουν τη διαφορά.