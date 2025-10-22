Αύξηση λουκέτων και έλευση νέων brands στη Θεσσαλονίκη

Έντονες αντιθέσεις καταγράφονται στην αγορά της Θεσσαλονίκης, με κύριο χαρακτηριστικό αφενός την αύξηση των λουκέτων μικρομεσαίων ελληνικών εμπορικών επιχειρήσεων, αφετέρου την ολοένα και μεγαλύτερη έλευση ξένων αλυσίδων και πρόσφατα την έλευση και τουλάχιστον τριών brands πολυτελείας.

Ο «πόλεμος» για καλά μαγαζιά στην Τσιμισκή μεταξύ των ξένων αλυσίδων ένδυσης συνεχίζεται ακάθεκτος, την ίδια ώρα ωστόσο που η Τσιμισκή σύμφωνα με πολύ πρόσφατη καταγραφή του Εμπορικού Συλλόγου της πόλης αριθμεί επί του παρόντος συνολικά 17 κενά καταστήματα και η Μητροπόλεως άλλα 16. Στην δε περιοχή μεταξύ Βενιζέλου και Ίωνος Δραγούμη από την Τσιμισκή μέχρι την Εγνατία, αλλά και στην οδό Βασιλέως Ηρακλείου τα άδεια καταστήματα αποτελούν τον κανόνα και όχι την εξαίρεση.

Στον αντίποδα, σημάδια επιστροφής στην παλιά της αίγλη εμφανίζει η οδός Προξένου Κορομηλά, ξακουστή στις δεκαετίες του ΄80 και του ΄90 για τις μπουτίκ πολυτελών ειδών ένδυσης, αξεσουάρ κ.ο.κ. Σήμερα το απόγευμα εγκαινιάζεται το κατάστημα της πολυτελούς αλυσίδας «Zeus +Dione» στην Προξένου Κορομηλά, ενώ έχει προηγηθεί η τοποθέτηση στον ίδιο δρόμο της γαλλικής «Zadig & Voltaire» και της ελληνικής εταιρείας «Parthenis».

Επίσης, μόλις προ μερικών ημερών εγκαινιάστηκε στην Πλατεία Αριστοτέλους, στο ισόγειο του ξενοδοχείου Electra Palace το κοινό κατάστημα της αμερικανικής «Brooks Brother» και της Ιταλικής «Replay». Η Brooks Brother θεωρείται συνώνυμη του αυθεντικού αμερικανικού στυλ και έχει στο πελατολόγιό της τους 40 από τους 45 Προέδρους των ΗΠΑ και μια πλειάδα από αστέρες του Χόλυγουντ, διάσημους επιχειρηματίες κ.ο.κ.

Προσεχώς – μέχρις τις αρχές του 2026 – έρχεται επίσης στη συμβολή της Τσιμισκή με την Αριστοτέλους το premium brand «COS» του Ομίλου H&M, ενώ πρόσφατα έκανε το ντεμπούτο του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ο Οίκος Μόδας Michαel Kors σε συνεργασία με τον Όμιλο Φάις στην οδό Αγίας Σοφίας και προσεχώς αναμένεται και το ντεμπούτο της πολωνικής αλυσίδας Mohito, επίσης στην οδό Αγίας Σοφίας, που θα αποτελεί και την πρώτη της τοποθέτηση στην ελληνική αγορά συνολικά.

«Βροχή» λουκέτων

Την ίδια ώρα στην περιοχή Βενιζέλου-Ίωνος Δραγούμη, Βασιλέως Ηρακλείου και σε πλήθος στενών του κέντρου τα άδεια μαγαζιά αποτελούν χωρίς υπερβολή ισχυρή πλειοψηφία. Κύρια αιτία αποτελούν οι πολύ μεγάλες αυξήσεις ενοικίων που ζητούν οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων και δεν μπορούν να δώσουν οι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις σε αντίθεση με τις ξένες πολυεθνικές, σε συνδυασμό με το υψηλό λειτουργικό-ενεργειακό κόστος και την οικονομική δυσχέρεια των νοικοκυριών, καθώς και η στροφή αρκετών επιχειρήσεων στο ηλεκτρονικό εμπόριο.

Σύμφωνα με πολύ πρόσφατη μέτρηση του ΕΣΘ, η Εγνατία αριθμεί επί του παρόντος 87 κενά καταστήματα, η Τσιμισκή 17, η Μητροπόλεως 16, ενώ υπάρχουν δύο οικοδομικά τετράγωνα στη Βενιζέλου και στην Ίωνος Δραγούμη με κλειστά μαγαζιά, όπως και πολύ μεγάλος αριθμός ξενοίκιαστων μαγαζιών σε μικρότερους δρόμους του κέντρου.

Σύμφωνα δε με τα αποτελέσματα αναζητήσεων σε ιστοσελίδες ακινήτων, μόνο στον Δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν σήμερα 1600 ξενοίκιαστα καταστήματα, άλλα 220 στον Δήμο Καλαμαριάς και πάνω από 200 στον Εύοσμο.