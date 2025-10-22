Ο βιομήχανος που ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback

Μπορεί στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα του 2025 να βλέπει τη μετοχή της εταιρείας του να υπο-αποδίδει σταθερά έναντι της υπόλοιπης χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά από τις αρχές του Οκτωβρίου έχει γίνει μάρτυρας ενός εντυπωσιακού ράλι, το οποίο ήδη ξεπερνά το +12,5%.

Ο λόγος, φυσικά, για τον Δημήτρη Παπαλεξόπουλο της Titan Cement, ο οποίος θεωρείται ένας από τους πλέον εμβληματικούς βιομήχανους της ελληνική και ευρωπαϊκής οικονομικής σκηνής.

Παρότι έχει κάνει… πίσω το τελευταίο χρονικό διάστημα, παραχωρώντας τα εκτελεστικά ηνία στον Μαρσέλ Κομπούζ και στον Μιχάλη Κολακίδη, ο έμπειρος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει αφήσει το δικό του στίγμα στην προεδρία του ΣΕΒ, εξακολουθεί να έχει ενεργό ρόλο σ’ όλες τις κρίσιμες αποφάσεις του Ομίλου.

Άλλωστε, πρόκειται για τον άνθρωπο, ο οποίος πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό τη διεθνοποίηση του Ομίλου τόσο με την απόφαση του 2019 για μεταφορά της έδρας στο εξωτερικό, όσο και με τη φετινή εισαγωγή της αμερικανικής θυγατρικής (Titan America) στη Wall Street.

Οι νέοι καταλύτες

Είναι σαφές ότι μετά την IPO του περασμένου Φεβρουαρίου, η οποία οδήγησε τη μετοχή της Titan Cement έως τα ρεκόρ των 45,7 ευρώ, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος είχε ξεμείνει από… φρέσκες ιδίες, κάτι το οποίο αποτυπώθηκε και στο ταμπλό της Αθήνας, όπου η τιμή της εταιρείας υποχώρησε έως το ναδίρ των 34,5 ευρώ.

Η έξοδος από την αγορά της Τουρκίας, η οποία άφησε ζημιά 51,9 εκατ. ευρώ, οι εξελίξεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, καθώς και η μερική κάμψη στον κλάδο των αμερικανικών κατοικιών ήρθαν να αφήσουν μερικές επιπλέον… μουντζούρες στα οικονομικά μεγέθη του α’ εξαμήνου, τα οποία στο σύνολό τους δεν ενθουσίασαν ιδιαίτερα (+2% τα EBITDA και +0,4% o κύκλος εργασιών).

Ωστόσο, ο έμπειρος βιομήχανος, ο οποίος πριν μερικούς μήνες «προίκισε» τους μετόχους με το ιδιαίτερα γενναιόδωρο μέρισμα των 3 ευρώ/μετοχή, φαίνεται ότι ετοιμάζεται να πατήσει το… κουμπί του χρηματιστηριακού comeback.

Οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του γ’ τριμήνου (θα ανακοινωθούν στις 6 Νοεμβρίου) προμηνύουν μια βελτίωση των οικονομικών στοιχείων, τα οποία θα έχουν θετικό αντίκτυπο στο σύνολο του τρέχοντος 12μήνου.

Παράλληλα, τις τελευταίες ώρες έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες για επικαιροποίηση των μεσοπρόθεσμων στόχων, κάτι το οποίο μπορεί να συμβάλλει στην αντιστροφή των μέχρι στιγμής αρνητικών αποδόσεων του 2025.

Κι αν κρίνουμε από την πορεία του Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος δεν αποκλείεται λίαν συντόμως να βρεθεί ξανά σε πορεία προς τις τιμές – ρεκόρ του Φεβρουαρίου (>40 ευρώ).

(Τα παραπάνω αποτελούν προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας και δεν συνιστούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε μετοχής)