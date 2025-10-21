ΕΖΑ: Αποκτά την CRETAN KINGS 

Την απόκτηση του σήματος CRETAN KINGS ανακοίνωσε η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ).

Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης, πρόκειται για μία στρατηγική επένδυση, η οποία ενισχύει την παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ως ζυθοποιία με πλήρες, διαφοροποιημένο και ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων.

Η μπίρα CRETAN KINGS

H CRETAN KINGS είναι μία premium pilsner με 5% αλκοόλ, που ξεχωρίζει για την αργή ζύμωση, η οποία αναδεικνύει το πλούσιο άρωμα και την καθαρή, δροσιστική γεύση της. Ευκολόπιοτη και ισορροπημένη, θα διατίθεται σε φιάλη 500ml, φιάλη 330ml, κουτί 330ml και βαρέλι 30lt, καλύπτοντας όλες τις περιστάσεις κατανάλωσης, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Με ρίζες από το Ρέθυμνο, η CRETAN KINGS είναι μία μπίρα που μεταφέρει τον χαρακτήρα και την ψυχή της Κρήτης, το μεγαλείο, τη γαστρονομική κουλτούρα και τη φιλοξενία της.

O διευθύνων σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε: «Η απόκτηση της CRETAN KINGS είναι μία στρατηγική επιλογή με ουσία και αξία. Εντάσσουμε στην οικογένεια της ΕΖΑ μία μπίρα με ισχυρή ταυτότητα και αυθεντικότητα, που συνδέεται με την πλούσια παράδοση και τη φιλοξενία της Κρήτης. Με αυτήν την κίνηση ενισχύουμε την παρουσία μας στην ελληνική αγορά, διαφοροποιούμε το προϊοντικό μας μείγμα και επιβεβαιώνουμε τη θέση μας, ως μία ζυθοποιία με ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Στην ΕΖΑ θέλουμε να δίνουμε στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές σε premium προϊόντα που συνδυάζουν ποιότητα, γεύση και τοπικό χαρακτήρα. Η ΕΖΑ προχωρά με συνέπεια στην υλοποίηση της στρατηγικής της, εστιάζοντας σε επενδύσεις που δημιουργούν αξία τόσο για την εταιρεία και τους συνεργάτες μας όσο και για την ελληνική ζυθοποιία συνολικά».

