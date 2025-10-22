Black Friday 2025: Ο οδηγός αγοράς για την ιδανική τηλεόραση

Και στην φετινή Black Friday θα έχεις πολλές ευκαιρίες για να αναβαθμίσεις τον εξοπλισμό σου. Η τελευταία Παρασκευή του Νοέμβρη θα είναι γεμάτη εκπτώσεις!

Μέσα σε όλα θα βρεις και πολλές black Friday τηλεοράσεις προσφορές για να απογειώσεις την οικιακή σου διασκέδαση! Βασική προϋπόθεση για επιτυχημένες αγορές σε κάθε εκπτωτική περίοδο είναι η σωστή έρευνα και το συγκεκριμένο budget. Οι προσφορές μπορούν εύκολα να σε αποπροσανατολίσουν, συγκρίνοντας μοντέλα από διάφορους κατασκευαστές σε διάφορα καταστήματα είναι εύκολο λίγο λίγο να ξεφύγεις σε τιμή. Όσο καλή και αν είναι μια προσφορά, αν είναι πάνω από το budget σου, δεν είναι για σένα! Πολύ ρεαλιστικά πριν αρχίσεις την έρευνα αγοράς όρισε το επιθυμητό ποσό που θες να δαπανήσεις και το μέγιστο ποσό, σαν «ταβάνι», που έχεις διαθέσιμο. Γνωρίζοντας το budget σου μπορείς να αναζητήσεις ανάμεσα στις Black Friday TVs τα χαρακτηριστικά που θες!

1.Μέγεθος Οθόνης

Κανείς ποτέ δεν παραπονέθηκε ότι η οθόνη του είναι «πολύ μεγάλη», αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορείς να βάλεις κάθε τηλεόραση σε κάθε χώρο. Στο μέγεθος της οθόνης υπάρχουν δύο βασικές παράμετροι. Πρώτα η απόσταση θέασης και μετά η θέση που θα τοποθετηθεί. Αρχίζουμε από το δεύτερο που συχνά το παραβλέπουμε, κάθε τηλεόραση πρέπει να έχει περιμετρικά αρκετό χώρο για κυκλοφορία αέρα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον πέντε εκατοστά κενό σε κάθε πλευρά. Το ιδανικό είναι να έχεις δέκα εκατοστά περιμετρικά και με λίγο επιπλέον χώρο από το σημείο των θυρών της τηλεόρασης. Αν πρόκειται να εγκαταστήσεις την νέα σου τηλεόραση σε προ υπάρχων έπιπλο μέτρησε το σωστά. Μην ξεχνάς ότι κάθε κατασκευαστής έχει συγκεκριμένη πλευρά για τα καλώδια ρεύματος και σήματος, αν έχεις έτοιμη εγκατάσταση πρέπει να την λάβεις υπόψιν σου στην επιλογή μοντέλου.

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις δεν απαιτούν την ίδια απόσταση θέασης με τις παλιότερες, όμως η απόσταση θέασης επηρεάζει τη διαγώνιο της τηλεόρασης για άνετη παρακολούθηση.

Απόσταση Θέασης Προτεινόμενο Μέγεθος Οθόνης Μέχρι 2,5 μέτρα 50 με 55 ίντσες Από 2,5 μέχρι 3 μέτρα 60 με 65 ίντσες Στα 3,5 μέτρα Μέχρι 75 ίντσες Από 3,5 μέτρα και πάνω Από 77 ίντσες και πάνω

2.Ανάλυση Οθόνης

Η ανάλυση 4Κ τείνει να είναι το στάνταρντ πλέον, όλες οι υπηρεσίες streaming προσφέρουν αρκετό περιεχόμενο στα 4Κ και επίσης οι περισσότερες σύγχρονες τηλεοράσεις έχουν πολύ αποδοτικό upscaling. Όμως αν για τον οποιοδήποτε λόγο πρόκειται να πάρεις τηλεόραση κάτω από 55 ίντσες η ανάλυση full HD (1080) είναι αρκετή. Για οθόνες από 55 ίντσες και πάνω θα βλέπεις σωστά περιεχόμενο 4Κ. Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι αν έχει νόημα να επενδύσεις σε ανάλυση 8Κ. Δυστυχώς η απάντηση δεν είναι εύκολη. Σε μεγάλες διαγώνιούς από 75 ίντσες και πάνω η μεγαλύτερη ανάλυση θα σου δώσει ικανοποιητικές εικόνες. Όμως το περιεχόμενο στα 8Κ είναι εξαιρετικά περιορισμένο, και άρα θα αργήσεις πολύ να αξιοποιήσεις πλήρως τις δυνατότητες της τηλεόρασης σου. Η συμβουλή μας; Αν το budget σου το χωράει πάρε μια μεγάλη τηλεόραση στα 8Κ. Αν θες να κινηθείς σε χαμηλότερες τιμές μείνε στα 4Κ και ασχολήσου με άλλα χαρακτηριστικά όπως ο ρυθμός ανανέωσης και οι χρωματικές πιστοποιήσεις.

3.Λειτουργικό Σύστημα

Δεν συζητάμε ότι η τηλεόραση σου θα είναι smart! Αυτό σημαίνει ότι μια κρίσιμη παράμετρος στην επιλογή σου είναι και το λειτουργικό της σύστημα. Μπορείς να διαλέξεις ένα μοντέλο Google TV που σου εγγυάται την ίδια εμπειρία χρήσης ασχέτως κατασκευαστή, ή μια έκδοση Android προσαρμοσμένο στις επιλογές του κατασκευαστή. Τόσο η Samsung όσο και η LG έχουν τις δικές τους προτάσεις τόσο για την διεπαφή χρήστη (user interface) όσο και την εύρεση και εγκατάσταση εφαρμογών. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος σύγκρισης αφού τα περιβάλλοντα χρήσης είναι αρκετά υποκειμενική υπόθεση. Αν είσαι εντάξει με το λογισμικό που ήδη δουλεύεις, μείνε στον ίδιο κατασκευαστή! Αν θες να πειραματιστείς μπορείς εύκολα! Βέβαια καλό είναι να θυμάσαι ότι όσο πιο μεγάλος είναι ένας κατασκευαστής τόσο μεγαλύτερη συμβατότητα θα έχει με εφαρμογές, αλλά και περισσότερη υποστήριξη!

4.Επιπλέον Χαρακτηριστικά

Ανάλογα την χρήση που σκοπεύεις μπορείς να επικεντρωθείς σε πιο ειδικά χαρακτηριστικά για να είναι πιο εύκολη η επιλογή σου. Αν είσαι σινεφίλ έχει σημασία να δεις ότι η νέα σου τηλεόραση έχει filmmakers mode και σωστές χρωματικές πιστοποιήσεις. Αν είσαι gamer ή θες να παρακολουθείς σπορ, τότε μεγάλη σημασία έχει ο ρυθμός ανανέωσης και ο επεξεργαστής για το upscale του τηλεοπτικού σήματος. Τέλος αν σκοπεύεις να αξιοποιήσεις την τηλεόραση σου σαν κέντρο ελέγχου του «έξυπνου» σπιτιού σου, πρέπει να δεις με ποια συστήματα είναι συμβατή (alexa,google assistant, thinQ AI κτλ) όπως επίσης και αν έχει κάποιο smart remote που διευκολύνει τις φωνητικές εντολές.

5.Black Friday Tips

Για επιτυχημένες black Friday προσφορές το μυστικό είναι η προετοιμασία! Για αρχή να θυμάσαι ότι οι πιο μεγάλες προσφορές θα είναι στα προηγούμενα μοντέλα. Δες τα κορυφαία μοντέλα του 2024 με τα χαρακτηριστικά που σε καλύπτουν και παρακολούθησε τις προσφορές σε αυτά! Γράψου στα black Friday newsletters για να έχεις άμεση ενημέρωση για προσφορές και διαθεσιμότητες. Τέλος μην ξεχνάς, αν μια προσφορά μοιάζει πολύ καλή για να είναι αληθινή, μάλλον δεν είναι! Κάνε τις αγορές μόνο από επώνυμα καταστήματα και μην ξεχνάς να ελέγχεις τους χρόνους και τα κόστη παράδοσης!

Καλές αγορές!